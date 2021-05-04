Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
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Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı

Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle mesaiye gidenlerin özel araçlarını kullanmasıyla başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekipleri tüm araçları tek tek kontrol etmeye başladı.

Elazığ'da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle mesaiye gidenlerin özel araçlarını kullanmasıyla başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekipleri tüm araçları tek tek kontrol etmeye başladı.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere yaya ve uygulamalı noktaları kurarak kontrol çalışması yürütüyor. Özellikle işe gitmek zorunda kalanların özel araçlarını tercih etmesiyle trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler denetimleri arttırdı. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere bir çok noktada tedbir alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurup sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kontrolleri yapıyor. Şuana da kadar ciddi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte, kısıtlamayı ihlal eden bazı kişiler hakkında da para cezası kesilerek yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

Nöbetten çıktığını ve evine gittiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Balcı, "Denetimlerden memnunuz. Olması da gerekiyor. Yoksa herkes dışarı çıkıyor" dedi.

Denetimlerin iyi olduğunu aktaran vatandaşlardan Mehmet Yılmaz ise, "Normalde çarşıya gelmiyoruz. İşim var diye geldim" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı
Elazığ'da kısıtlamaya sıkı denetim, araçlar tek tek kontrol edilmeye başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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