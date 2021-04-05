ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'ın işlek cadde ve sokakları, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kalabalıklaştı.

Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

ELAZIĞ'ın işlek cadde ve sokakları, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kalabalıklaştı. Kent merkezindeki 4 cadde ve 1 meydana giriş için getirilen HES kodu zorunluluğu ise sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı 58 şehir arasında yer alan Elazığ'da, hafta başı cadde ve sokaklar hareketlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'na girişler için getirilen HES kodu uygulaması ise devam etti.

Kent sakinlerinden Ebru Aslan, hafta sonu kısıtlamasının ardından işleri nedeniyle dışarı çıktığını belirterek, Vatandaşlardan ricam, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Tek temennim, bu hastalığın bir an önce bitmesi. Bu da bizim elimizde. Lütfen biraz dikkat edelim dedi.

Gülnihal Canbay ise HES kodu uygulamasına geçtik. İnşallah koronavirüs bir an önce biter. Herkes dikkat edip, vatandaşlık görevini yaparsa bitecek, diye temenni ediyoruz diye konuştu.

ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK
ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Diego Can Bartu Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ELAZIĞ'DA, KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:12:41. #1.14#
title