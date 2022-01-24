Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
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Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Güncel

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyorELAZIĞ Kar yağışı Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini sürdürüyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ELAZIĞ Kar yağışı Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini sürdürüyor.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Yağan karla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 35 santimetreyi buldu. Vatandaş karın yağmasına sevinirken bazı sürücüler ise yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Elazığ Belediyesi kent genelinde, İl Özel İdaresi ise kırsalda karla mücadelesini sürdürüyor.

Karın yağmasına çok sevindiğini dile getiren vatandaşlardan Hasbi Meydan, "Karın yağması bereket demektir. Kar yağışıyla sular çoğalır, kar rahmettir. Önceki senelerde böyle bir kar yağışı yoktu. Bu seneye göre az yağardı. Bu sene iyi yağdı. Barajlar, sular ve çeşmeler kurumuştu. Vatandaş da dikkatli olsunlar, yerler kaygan. Sürücüler de arabalarına zincir taksınlar. Yolda dikkatli ilerlesinler. Kuralara da uysunlar" diye konuştu.

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Elazığ, Yağan, kar, Güncel, Haber

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