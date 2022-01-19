Elazığ'da kar nedeniyle çevre yollarında ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor - Haberler
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Elazığ'da kar nedeniyle çevre yollarında ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor

Elazığ'da kar nedeniyle çevre yollarında ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların çevre yollarından geçişine müsaade edilmediği bildirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların çevre yollarından geçişine müsaade edilmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla Elazığ- Malatya, Elazığ-Bingöl, Elazığ- Diyarbakır ve Elazığ-Tunceli kara yollarında gidiş geliş istikametlerinde çekici, kamyon gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği belirtildi.

Binek araçlarda da kış lastiği ve zinciri zorunluluğu olduğu ve bu araçların geçişinin de kontrollü sağlandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Malatya, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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