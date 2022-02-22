Elazığ'da "Kadın ve Yaşam" fotoğraf yarışması düzenlenecek

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Elazığ Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek. 'Kadın ve Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasına herkes katılabilecek. Yarışmaya katılımlar 4 Mart 2022 tarihinde son bulacak. Kadınların hayattaki rolüne ve önemine dikkat çekmek isteyen Elazığ Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Kadın ve Yaşam" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. Ülkenin dört bir yanından herkesin katılabileceği yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek. Katılımcılar, yarışmayla ilgili şartnameye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü web sitesinde Duyurular kısmında ulaşabilecekler.

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen" Elazığ Valiliğimiz himayelerinde Elazığ Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Kadınların gücü, şefkati, sevgisi, merhameti, günlük hayatta karşılaştığı zorluklar ve hayata kattığı güzelliklerin fotoğraflanması. İnsana dair her türlü durum, davranışını fotoğraflayanlar arasında konunun ruhunu en iyi yansıtacak fotoğrafı seçmek, sergilemek, korumak, gelecek nesillere aktarılması için sergi çalışması yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel