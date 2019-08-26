Elazığ'da, ipek böcekçiliğini geliştirme çalışması

26.08.2019 15:22

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde kurulan İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği İcra Komitesi, çalışmalarıyla kentin ipek böcekçiliği üretiminde Türkiye'de söz sahibi olmasını hedefliyor.

Kurum toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşegül Metin, yapılan çalışmalarla kentin ipek üretimi potansiyelini değerlendirebilmek için "Elazığ'da İpek Böceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi" adı altında bir yol haritası çizdiklerini belirtti.



Bu doğrultuda kentin ipek böceği yetiştiriciliğinde söz sahibi olması için önemli adımlar attıklarını ifade eden Metin, şunları söyledi:



"Komite üyeleri ilimizde 5 yıl gibi kısa vadede en az 400 kutu ipek böceğinin yetiştirilebileceğini ve 14 bin 400 kilogram koza hasadının yapılabileceğini ön görmüştür. Bahsedilen bu rakam ülkemizin yıllık yaş koza üretiminin yarısı kadardır. Tüm dünyada ve ülkemizde ipekli ürünlere olan talep hızla artmakta ve koza üretimi artan bu ihtiyacın çok altında kalmaktadır."



Metin, kentin son yıllarda yapılan yatırımlarla tekstil sanayisinde hızlı bir ilerleme sağladığını dile getirdi.



Bu bağlamda tekstil fabrikalarının ipek elyafı ihtiyacını, Elazığlı üreticinin eliyle sağlayarak bu konuda Türkiye'de söz sahibi olmayı hedeflediklerini vurgulayan Metin, şöyle devam etti:

"Ayrıca komitemiz markalaşmış Elazığ halısının dokuma iplerine belirli oranlarda ipek ilave etmek suretiyle yeni ürünler ve pazarlar oluşturma çabasındadır. Hedeflerimiz arasında savunma sanayi ürünlerinden çelik yelek ve paraşüt ipi üretimine ham madde sağlamakta yer almaktadır. İpek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen tüm Elazığlı girişimcilerin müracaatlarını bekliyoruz. Müracaat eden girişimcilerin mevcut kaynakları komitemiz üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilecek ve ipek böceği yetiştirebilmek için destek sağlanmaya çalışılacaktır. Girişimcilerin ipek böceği yetiştiriciliği yapacakları alanları tanımlayan, kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bir dilekçe ile kurumumuza ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaatları yeterli olacaktır."

Kaynak: AA