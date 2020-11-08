Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi
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Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi

08.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:41
Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi

Elazığ'da bir kadın, aldıkları evin yapımı durunca ikinci sefer inşaatın 6. katına çıkarak intihara kalkıştı.

Elazığ'da bir kadın, aldıkları evin yapımı durunca ikinci sefer inşaatın 6. katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirilirken, 3 çocuğu o anları gözyaşları içerisinde izledi.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba A.'nın temelden aldığı evin yapımı müteahhit ile arsa sahibi arasında problem çıktığı için durduruldu. Bunun üzerine Tuğba A. binanın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Kadının olay yerinde bulunan 3 çocuğu gözyaşları içerisinde yaşananları izledi. Polisin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği kadın aşağı indirildi. Kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Annelerinin bir kez daha intihara teşebbüs ettiğini gözyaşları içerisinde anlatan çocuklar, "Müteahhide para vermiştik ev almak istedik. Dedi size evinizi vereceğim. Sonra bizi oyaladı vermedi. Paramızı istedik, onu da vermedi. Annem zaten bir kere daha çıkmıştı. Atlayacaktı polisler zor ikna etti. Şimdi yine çıktı. Eğer vicdanı varsa evimizi verir" dediler.

Tuğba A., 10 Ağustos tarihinde yine aynı yere çıkarak intihara kalkışmış ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirilmişti. - ELAZIĞ

Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi
Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi
Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi
Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi
Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi
Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi
Elazığ'da intihara teşebbüs eden kadını çocukları gözyaşları içerisinde izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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