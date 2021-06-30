Elazığ'da "Görünmezi Görünür Kıl" projesi açılış toplantısı yapıldı

Elazığ hibe desteğiyle 15 ay sürecek olan "Görünmezi Görünür Kıl" projesi açılış toplantısı yapıldı.

Elazığ hibe desteğiyle 15 ay sürecek olan "Görünmezi Görünür Kıl" projesi açılış toplantısı yapıldı.

1 Nisan 2021 itibariyle Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ve Portekiz 'de bulunan Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla hibe desteği alan ve 15 ay sürmesi planlanan "Görünmezi Görünür Kılmak " projesinin açılış toplantısı yapıldı. Proje ile Türkiye ve Avrupa'da zihinsel engelli bireylerin toplumda görünürlüğünü arttırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında Avrupa çapında bir dayanışma ağı oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş" Projemiz hem Elazığ, hem de Portekiz'de uygulanacak. Resmi süreç 1 Nisan 2021 itibariyle başlamıştır. Türkiye ve Avrupa'da zihinsel engelli bireylerin görünürlüğünü artırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında Avrupa çapında bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen engelliliği görünür kıl adlı projemiz 15 ay sürecek olup Elazığ ve Portekiz'de uygulanacaktır"dedi.

Projenin iştirakçilerinden olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, engellilere yönelik farkındalık konusunda arzu edilen seviyeye gelinmediğinin dikkat çekerek," Dünya Sağlık Örgütü proje kapsamında bizleri İtalya'ya iyi örnekleri görmek üzere gönderdi. 10 güne yakın bakanlıktaki yetkililerimiz ile bir dizi ziyaretlerimiz oldu. Gittik oradaki iyi örnekleri gördük. 60, 70'li yıllarda biz onlardan çok daha iyiyken o kadar çok mesafe kat etmişler ki bizlere göre şunu çok rahatlıkla gördük yaptıkları yapılmayacak şeyler değil. Fakat geldiğimizde burada hiç ummadığınız kişi ve kurumlardan garip defanslar görüyorsunuz"İfadelerini kullandı.

Ayrıca toplantıya telekonferans aracığıyla Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Ekibinden Mustafa Şardan katılarak Sivil Toplum Diyaloğu programı hakkından katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Ramazan Polat, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker, Memur Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi,Başkan Danışmanı Ahmet Özden Özen, Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği yöneticiler ve üyeleriyle davetliler katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı