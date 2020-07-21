Elazığ'da, çocukların yuttuğu cisimler hastanede sergilendi
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Elazığ'da, çocukların yuttuğu cisimler hastanede sergilendi

Elazığ'da, çocukların yuttuğu cisimler hastanede sergilendiELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, çocukların yuttuğu ve ameliyatla midelerinden çıkarılan madeni para, iğne, altın, bilye, pil ve batarya gibi yaklaşık 200 cisim sergilendi.

21.07.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:25

Elazığ'da, çocukların yuttuğu cisimler hastanede sergilendi

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, çocukların yuttuğu ve ameliyatla midelerinden çıkarılan madeni para, iğne, altın, bilye, pil ve batarya gibi yaklaşık 200 cisim sergilendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 1,5 yılda 500 çocuk, yuttuğu cisim nedeniyle ameliyat edildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilden Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen çocukların, yuttukları cisimler ameliyatla midelerinden çıkarıldı. Bu cisimler hastanede sergilendi.

YARIM ALTIN YUTUN ÇOCUKLAR BİLE VAR

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, haftada 3 ila 5 arasında çocuğun, yuttuğu cisim nedeniyle hastanede ameliyat edildiğini söyledi. Çocukların yakınında herhangi bir cismin bulundurulmaması uyarısında bulunan Doğan, cisim yutulmasının her yaş grubunda olduğu gibi çocuklarda daha fazla görüldüğünü ifade etti. Doğan, Hastaneye haftada 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma vakası ile gelen çocuklar var. Genellikle 6 aydan büyük çocuklar geliyor ama her yaş grubundan olabilmekte. Özellikle büyük kız çocuklarımız, başörtüsü takarken çengelli veya toplu iğneleri yutmakta. Bu cisimler son 1,5 yılda topladıklarımızın bir kısmı. Çünkü diğer kısımlarını ailelere veya yakınlarına geri verdik. Çocuklar hemen hemen her şeyi yutabiliyor. Mesela bir çocuk yarım altın yutmuştu. Altını çıkardıktan sonra ailesine geri verdik, birlikte yuttuğu çengelli iğne ise bizde kaldı dedi. Hastanede sergilenen cisimler arasında, madeni para, iğne, altın, bilye, pil ve batarya gibi yaklaşık 200 cisim yer aldı.

Doğan, nefes borusuna kaçan cismin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi

Nefes borusuna kaçan cisimler hayati önem arz eden, acil müdahale edilmesi gereken bir durum. Bazen cisim yemek borusunda diye gönderilen hastalarda yaptığımız incelemelerde cismin nefes borusunda olduğunu görmekteyiz. Ameliyathane şartlarında genel anestezi altında çıkarma işlemini genel çocuk cerrahisi ile birlikte çıkarmaktayız. Yemek borusundaki yabancı cisimler endoskopi cihazıyla birlikte sterilizasyon altında çıkarmaktayız. Yabancı cisimlerin çok tehlikeli olduğunu biliyoruz, aileleri de bu konuda uyarıyoruz. Mümkün olduğu kadar bilinç seviyesi düşük olan çocuklarda çocuğun yutabileceği herhangi bir yabancı cismin etrafında bulundurulmaması gerekir.

3 yaşındaki kızının madeni para yutması nedeniyle hastaneye getiren baba Ramazan Bulut, Hastaneye getirdiğimizde çekilen film sonucu madeni para yuttuğunu tespit ettik. Aileler, 'benim çocuğum yapmaz demesinler' özellikle çocukların ulaşabileceği yerlerde kesici, delici veya yutabileceği hiçbir şey bırakmasınlar diye konuştu.

Elazığ'da, çocukların yuttuğu cisimler hastanede sergilendi

Kaynak: DHA

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