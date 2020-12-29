Beton pompa tırı otomobile çarptı: 4 yaralı
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Beton pompa tırı otomobile çarptı: 4 yaralı

29.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:07

Elazığ'da, beton pompa tırının otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da, beton pompa tırının otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cebrail Sağlam idaresindeki 33 AGE 478 plakalı beton pompa tırı, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağında Mehmet Çoban yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan beton pompa tırı orta refüjdeki trafik yön tabelasının bulunduğu direğe çarparak devrildi, savrulan otomobil ise yol kenarında park halindeki başka bir tıra yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü Sağlam ile yanında bulunan Mahmut Fidan, otomobil sürücüsü Çoban ile yanında bulunan Sebiha Çoban yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan Fidan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beton pompa tırı otomobile çarptı: 4 yaralı
Beton pompa tırı otomobile çarptı: 4 yaralı
Beton pompa tırı otomobile çarptı: 4 yaralı
Beton pompa tırı otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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