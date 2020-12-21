Elazığ'da, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı
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Elazığ'da, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı

21.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:00
Elazığ'da, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, belediye ekiplerince hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında halka dronla ücretsiz maske dağıtıldı.

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, belediye ekiplerince hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında halka dronla ücretsiz maske dağıtıldı.

Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, halkın ihtiyacının karşılanması için 1000 paket maske yaptırdı. Bu maskeler, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla ilçede halkına hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında dronla ücretsiz maske dağıtıldı. Başkan Uslu, kısıtlı bütçeleriyle ilçe halkı için 1000 paket maske yaptırdıklarını belirterek, "Ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları uymak adına hemşehrilerimize milli ve yerli üretimi olan bin paket maske yaptırdık. Sokağa çıkma kısıtlamasında dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda birçok yere de servisini dronla yapıyoruz" dedi.

Maskeyi dronla alanlar da belediyeye teşekkür etti. 

Elazığ'da, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı
Elazığ'da, belediyeden kısıtlamada dronla maske dağıtımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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