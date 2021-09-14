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ELAZIĞ'DA BADEM HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, 19 bin dekar alanda üretimi yapılan bademin hasadı gerçekleştirildi.

ELAZIĞ'da, 19 bin dekar alanda üretimi yapılan bademin hasadı gerçekleştirildi.

Elazığ genelinde 19 bin dekar alanda üretimi yapılan badem için Çatalharman köyünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce hasat programı düzenlendi. Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, kurum çalışanları ve davetliler katıldı. Program kapsamında Türkiye'de ilk defa 'Soğuk baklava' olarak bilinen tatlıda kullanılan sütün yerine badem suyu ve fıstığın yerine de badem kullanılarak yapılan tatlı da tanıtıldı. İl genelinde 1000 tonu organik olmak üzere toplamda 4 bin ton rekolte hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, yaptığı konuşmada, iklime göre değişmekle birlikte yıllık ortalama 4 bin tonun üzerinde badem üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Üretmiş olduğumuz badem içerisinde geçen yıl itibarıyla 258 çiftçimizle yaklaşık bin dekar alanda organik badem üretimi gerçekleştirdik. Şu anda içinde bulunduğumuz ve hasadını gerçekleştireceğimiz bu bahçeden organik olarak badem hasadı gerçekleştireceğiz. İnşallah Elazığ'ın genelinde yaklaşık bin ton civarında organik badem üretimimiz olacak dedi.

ELAZIĞ'DA BADEM HASADI BAŞLADI

ELAZIĞ'DA BADEM HASADI BAŞLADI

ELAZIĞ'DA BADEM HASADI BAŞLADI

ELAZIĞ'DA BADEM HASADI BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ELAZIĞ'DA BADEM HASADI BAŞLADI - Haberler
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