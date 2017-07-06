Elazığ'da 61 Sanıklı Fetö/pdy Çatı Davasının Yargılamasına Devam Edildi

DARBE girişimi sırasında sözde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasında 4 sanığın daha ifadesi alındı.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak gösterilen Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yerleşkesinde yapılan yargılamanın bugünkü oturumunda şu ana kadar 4 sanığın ifadesi alındı.



"BENİ BİR BABA OLARAK DİNLEYİN"



Duruşmada ilk savunması alınan sanıklardan Astsubaş Emrah Keyda hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Beni hakim, savcı değil, bir baba olarak dinleyin. 1 çocuk babasıyım. Çocuğum erken doğum nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Şu an 2 kulağı duymamaktadır. Çocuğum yapay kulak ameliyatı olacak. Fizik tedavi görüyor ve sürekli nöbet geçiriyor. Fiziki gelişimi akranlarından 9 kat daha geride. Otizm teşhisi konulmuştur. Tedaviler nedeniyle çocuğumun sürekli doktor kontrolünde bulunması gerekiyor. İçinde bulunduğum durum nedeniyle aksamalar olmaktadır. Engelli olan bunu yapamamaktadır. Günden güne sağlık sorunları kalıcı hale gelmektedir. Şimdi size soruyorum, ben bir baba olarak ne yapabilirim? Sizden şimdi 1 dakika kendinizi benim yerime koymanızı istiyorum. Ben her gece ağlamaktayım. İhraç olmamam, uzun tutukluluk süremin göz önünde bulundurulması, hiçbir suçumun olmaması nedeniyle tahliyemi istiyorum" dedi.



"NEDEN BURADA OLDUĞUMU BİLMİYORUM"



Daha sonra savunması alınan eski Binbaşı Ali İhsan Ünal, buraya nasıl geldiğini bilmediğini öne sürdü. Ünal, binbaşı olarak Bingöl'ün Kiğı ilçesinde görevli olduğu sırada bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere askeri savcının çağırması üzerine Elazığ'a geldiğin9i belirtirken şöylededi:



"Geçici görevle gittiğim Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan ilişkimi keserek tayinim çıkmıştı Ankara'daki birliğime katılacaktım. 15 Temmuz günü ilişkimi kesip Elazığ'a geldim. Önce 8'inci Kolordu'da ifademi verdim. Oradan da alaya uğrayıp arkadaşım olan Adem Topaloğlu'nu ziyaret ettim. Mesai bitene kadar orada kaldım. Mesai bitimi Keban'a balık yemeye gittik. Orada darbeyi öğrendik. Oradan Elazığ'a döndük. Dinlenip ertesi gün yola devam etmeyi düşünüyordum. Darbenin ciddi olduğunu öğrenince ben de Alay'a gittim. Adem Topaloğlu'nun komutanın odasında olduğunu söylediler. Adem gelince odasına geçtik. Orada sabaha kadar bekleyip, olayları değerlendirdik. Benim izinde olduğumu bildikleri için gidebileceğimi söylediler. Bunun üzerine aracıma binerek, Konya'ya doğru yola çıktım. Kesinlikle kimseye "Sıkıyönetim ilan oldu, buranın komutanı benim. Benim emirlerim olacak. Bana çay getir, kumandayı ver."gibi sözler söylemedim. Öyle birşey olsaydı o gece beni derdest ederlerdi. Darbe teşebbüsüne katıldığım iddiasını kabul etmiyorum. Bylock'u ilk kez darbeden sonra duydum. Hakkımda delil oluşturulduğunu düşünüyorum. Bu dosyaya niçin iliştirildiğimi anlayabilmiş değilim."



Duruşmada daha sonra söz alan bazı sanıkların avukatı Bülent Seçkin Öztaş, İstanbul'dan getirilen 3 müvekkilinin Elazığ Cezaevi'nde tek kişilik koğuşlarda kaldığını, sabah kahvaltısı ve akşam yemek verilmediğini belirterek, mahkeme heyetine şikayet dilekçesi verdi. Duruşmanın sabahki oturumunda 7 sanığın ifadesini alan mahkeme, öğleden sonra devam etmek üzere ara verdi. - Elazığ