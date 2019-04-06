Elazığ'da 5.2'lik Deprem 11 Köyde 50 Eve Hasar Verdi

Elazığ'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarından elde edilen ilk bilgilere göre 11 köyde 500 evin incelediği ve 50 evin hasarlı olduğu tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak köyü merkezli önceki gün saat 20.31'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrasında AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri başta depremden en çok etkilenen Doğanbağı köyü olmak üzere 11 köyde hasar tespit çalışması yaptı. 500 evin incelediği çalışmada şu ana kadar 50 evin hasarlı olduğu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Hayat normale döndü"

2 gün önce meydana gelen depremde 5 evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Muhtar Serhat Yıldırım, "AFAD ve Kızılay ekipleri geldi. Çadır, battaniye, ısıtıcı, yatak ihtiyaçlarını giderdiler. Kısmen eve dönenler de oldu. Şu an dışarıda kalan olmadı. Bir sıkıntı görünmüyor. Bazen artçılar devam ediyor. Hayat normale döndü. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Hiçbir eksik bırakmaksızın tüm evlere girerek hasar tespit çalışmasını yaptılar" dedi.

Köylerinde deprem olduğunu aktaran vatandaşlardan Mehmet Aladar ise, "Allah bir daha yaşatmasın. Köyümüzde artık hayat normale döndü, herkes evlerine girdi. Birkaç ev tamamen oturulmaz hale geldi. Birçok evde hasar var. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm yetkililer buradaydı. AFAD'tan geldiler, tespit yaptılar. Ellerinden geleni yaptılar. Cumhurbaşkanımız da aradı, bilgi aldı. Onun araması da bizim için bir destektir. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA