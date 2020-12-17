Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
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Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu

17.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:13
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu

ELAZIĞ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bu yıl ürettikleri 12 milyon fidanın 3 milyonunu Elazığ'da farklı lokasyonlarda toprakla buluşturduklarını söyledi.

ELAZIĞ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bu yıl ürettikleri 12 milyon fidanın 3 milyonunu Elazığ'da farklı lokasyonlarda toprakla buluşturduklarını söyledi. Çetiner, "Elazığ'da malum orman varlığımız 170 bin hektar. Bu, il genel alanının yüzde 19'una tekamül ediyor. Şu an kadastro verilerine göre bu oran yüzde 20, 190 bin hektara yükseldi. Bunu da tescilleyeceğiz" dedi. 

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Müdürlüğe ait Altınova Fidanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, fidanlığın 700 dekar alanla Türkiye'nin en büyük 3'üncü fidanlığı olduğunu ve bu yıl 12 milyon fidan ürettiklerini söyledi. Meşe, karaçam, sedir, sarıçam, kızılçam, yapraklı türlerden karaağaç, akçaağaç, dişbudak, mahlep ile gelir getirici ağaç kapsamında ceviz, badem, dut ve aşılı alıç gibi türler ürettiklerini aktaran Çetiner, "Elazığ'da malum orman varlığımız 170 bin hektar. Bu, il genel alanının yüzde 19'una tekamül ediyor. Şu an kadastro verilerine göre bu oran yüzde 20, yani 190 bin hektara yükseldi. Bunu da tescilleyeceğiz. Verilen ödeneklerle yeni ağaçlandırma alanlarını büyüterek, mevcutlarını koruyacağız. Elazığ'da ağaçlandırma programı verilmemişken biz 600 dekar alanda ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

'3 MİLYONU TOPRAKLA BULUŞTU'

Üretilen 12 milyon fidanın 5 milyonunu Elazığ'da, 5 milyonu Malatya'da, 1 milyonu Tunceli'de, 1 milyonunu da Bingöl'de ürettiklerini ifade ederek, "Fidanların 3 milyonunu Elazığ'da farklı lokasyonlarda toprakla buluşturduk. Orköy kredileri kapsamında bölge müdürlüğümüze 13 milyon ödenek geldi. Bunun 4 milyonunu Elazığ'da harcadık. Buradaki amacımız orman köylülerini köyde tutmak ve göçü önlemek. 45 aileye sığır verdik ve 50 haneye mantolama yaptık. Elazığ'da ilk kez fotovoltaik elektrik enerjisi üretimini Bağlarca ve Sarılı köylerinde yaptık. 24 haneye çatılarının üstüne panelleri kurduk. Vatandaşımız artık tükettiği elektriğin parasını vermeyecek, ürettiği elektriği satacak."

Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu
Elazığ'da 3 milyon fidan toprakla buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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