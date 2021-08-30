Son dakika haber... ELAZIĞ'DA 2 AYRI KAZA: 12 YARALI

Son dakika haber... ELAZIĞ'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İlk kaza, Güney Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 23 HS 566 plakalı otomobil, Batuhan Gençyiğit yönetimindeki 23 LR 115 plakalı otomobile çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İkinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolu Kömürhan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Salih Nihat Çolakoğlu yönetimindeki 55 AAU 247 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isterken yan şeritinden gelen Şahin Pusa yönetimindeki 44 HG 122 plakalı kamyona çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından alınan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı