Elazığ'da 13 Bin Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Elazığ'da, tuğla yüklü kamyonda yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış halde 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ- Diyarbakır karayolu Gezin Jandarma Karakolu yakınlarındaki kontrol noktasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında uygulama yaptı.

Ekipler, durdurulan tuğla yüklü kamyonda jandarma narkotik köpeği Akça'nın eşliğinde arama yaptı.

Aramada, Akça'nın tepki vermesi üzerine kamyon kasasına, tabanı boyunca metal levhalar kaynatılarak oluşturulmuş gizli bölmede, 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaçakçıların gizle bölmeye yerleştirdikleri sigaraları dışarı çıkarabilmek için uzun iplerle düzenek oluşturdukları görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.T. hakkında yasal işlem yapıldı.