Elazığ Belediyesi'nden hafriyat duyurusu
Haberler » Güncel » Elazığ Belediyesi'nden hafriyat duyurusu - Haber

Elazığ Belediyesi'nden hafriyat duyurusu

Elazığ Belediyesi enkaz hafriyatlarının belirlenen alanlara kontrollü bir şekilde dökülmesi ve kaçak dökümlerin engellenmesi amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor.

12.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:33
Elazığ Belediyesi'nden hafriyat duyurusu

Belediyesi Basın-Yayın ve Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde 24.01.2020 tarihinde meydana gelen nedeniyle yıkılan veya yıkılacak olan binaların enkaz/moloz atıklarının il genelinde çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için enkazların depolanacağı hafriyat alanları olarak Hilalkent Mahallesi Sarıçubuk mevkii hafriyat depolama alanı, Güney Çevre Yolu Dağı-eski maden ocağı ve Doğukent Mahallesi Güney Çayırı eski çöp döküm alanı belirlenmiştir.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ekiplerince aralıksız denetimler sürdürülürken vatandaşlarımızın ve enkaz taşıyan hafriyat firmalarının enkazlarını belirlenen hafriyat döküm sahalarına yönlendirmelerini önemle rica ederiz." denildi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler