Elazığ Belediye Başkanı Yanılmaz'dan Mehmetçik ile Kilislilere Destek

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile beraberindeki heyet Zeytin Dalı Harekatına destek vermek ve Kilislilerin yanında olmak üzere kente geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz beraberindeki heyet ile birlikte ilk önce Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile bir araya geldikten sonra esnaf ziyareti yaparak alış veriş yaptılar.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile meclis üyelerinin Kilis'e geldiğini ifade ederek, "Kilis'e ve Zeytin Dalı hareketi destek vermek için geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman her şeyi başarırız. 81 milyon, Kilis'tir, Reyhanlı'dır. Bu birlik ve bütünlük olduğu sürece önümüzde Cumhurbaşkanımız olduğu sürece ordumuzun, böyle dik durduğu sürece değil terör örgütleri, terör örgütlerinin arkasındaki bütün maşaları tutanlarda gelsinler. Biz dik durmaya, birlik ve beraberlik içerisinde özellikle terör örgütlerini yok etmeye devam edeceğiz" dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise Elazığ'dan işadamları ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kilis'e geldiklerini ifade ederek, "Kilis Belediye başkanımızla ve muhtarlarımız ile birlikte alışveriş yapıyoruz. Onlara maddi manevi destek veriyoruz. Türkiye yurt içinde ve yurt dışında büyük bir mücadele veriyor. Afrin'de askerlerimiz cesaretle azimle kararlılıkla ülkemizi yok etmek isteyenlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Bizler de yurt içinde bulunan bütün vatanseverler olarak 80 milyon insan olarak askerlerimizin yanında güvenlik güçlerimizin yanında onlarla berabriz vatanımızın devletimizin birliği ve beraberliği için bayrağımızın ebediyen göklerde süzülmesi için hep birlikte hareket ediyoruz. Bu çerçevede Kilis ilimizde belediye başkanımızla birlikteyiz, esnaflarımızı geziyoruz alışveriş yapıyoruz. Onlara moral motivasyon takviyesi yapıyoruz. İnşallah bu kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, aynı zamanda vatanımıza, ebediyen hakim olmasına milletimizin bu ülkede hakim olmasına vesile olacaktır. Rabbim askerlerimize güç versin kuvvet versin birliğimizi beraberliğimizi arttırsın inşallah" dedi. - KİLİS