Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkan Adayı Leyla Yıldırım: Esnafımıza olan ilgiyi arttıracağız

ELAZIĞ (Haberler.com) - 8 Ocak'ta yapılacak Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası seçimleri öncesi Başkan Adayı olan Leyla Yıldırım adaylığı ve gündem ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

"ESNAFLARIMIZ ZOR BİR DÖNEM YAŞIYOR"

Yaşanan yoğun gündem nedeniyle esnafın sorunlarının 2019'dan beri ertelendiğini hatırlatan Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkan Adayı Yıldırım, ''İlimiz zor bir dönem geçirdi ve hala geçirmeye devam ediyor, gerek yaşadığımız deprem, gerek pandemi, gerekse pandeminin yansıması olan ekonomik kriz ister istemez esnaflarımızı zora soktu. Böylesine yoğun bir gündemde ise esnafımızın sorunları çoğu zaman unutuldu. Göreve gelir gelmez hemen 9 Ocak'ta tüm bu sorunları çözmek için yönetimimle beraber hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız'' dedi.

"ESNAFIMIZA OLAN İLGİYİ ARTTIRACAĞIZ"

Esnafın en önemli sorunlarına değinen ve öncelikli çözülmesi gereken konuların olduğunu hatırlatan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaş herhangi bir markete gittiğinde beş kuruş eksik kalsa aldığı ürünü dışarı çıkarması mümkün değil ancak bu bir bakkal, manav, şarküteri gibi esnafımız olsa müşteriye kalsın ya da sonra ödersiniz diyebiliyor ki bu bizim ahilik kültürümüzden geliyor, esnafımıza olan ilgi ve rağbeti artıracağız'' dedi.

"ESNAFLARIMIZIN SORUNLARINA CEVAP VERMEK ADINA YOLA KOYULDUK"

Leyla Yıldırım neden aday olduğu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; kamuoyunda kendisi ile ilgili bir beklentinin oluştuğunu, her şeyden önce esnaflarımızın sorunlarına cevap vermek adına bu yola koyulduklarını, ''Esnaf arkadaşlarımız zor bir dönem yaşıyor ve ekonomik olarak esnafı kalkındırırsak bu bizim içinde önemli bir başarı olacaktır bunu hep birlikte başaracağız'' dedi.

ESNAFA BİR DE ÇAĞRI VAR

Esnafa bir de çağrıda bulunan Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkan Adayı Leyla Yıldırım, ''8 Ocak 2022 Cumartesi günü Bektaşlar Düğün Salonunda yapılacak olan Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanlığı Genel Kuruluna değerli meslektaşlarımı davet ediyorum dedi ve Genel kurulumuzun ilimize esnaf camiasına hayırlı olmasını temenni ederim'' diyede sözlerini noktaladı.

Melis Yaşar Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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