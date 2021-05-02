El Halil'de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor
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El Halil'de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor

El Halil'de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli Amjad Karaki, camide ezan okuyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli Amjad Karaki, camide ezan okuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan down sendromlu Filistinli Amjad Karaki, bir camide gönüllü olarak çalışıyor. Amjad Karaki, her gün kentteki Abu Al-Reish Camii'ne namaz kılmak ve ezan okumak için geliyor. Gönüllü olarak ezan okumaya gelen 41 yaşındaki Amjad, camideki görevlilere caminin kütüphanesini düzenlemek, temizlik ve bazen camiyi açmak için yardım ediyor.

Amjad'ın babası Haji Talib Karaki, "Oğlum Amjad okuma yazma bilmiyor. Annesi onun yanında Kur'an okuyor, o da ezberliyor. Amjad, ezanı benden daha iyi ezberledi. İbrahimi Camii'ne gittiğimiz zaman oradaki ezan okuyan ekiple birlikte bir araya gelerek onlardan da öğreniyor" dedi.

Haji Talib Karaki, oğlu Amjad'ın camiye gitmekten ve ezan okumaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Korona salgınında bile camiler kısmen açılıyordu. O zor dönemde bile İslami vakfın çalışanlarına sorarak camilerde ibadet edenlerin sınırlı kişi sayısına onu da dahil ediyorlardı. Amjad hiçbir zaman caminin yolunda bile kaybolmadı" ifadelerini kullandı. - EL HALİL

El Halil'de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor
El Halil'de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor
El Halil'de okuma yazma bilmeyen down sendromlu Filistinli camide ezan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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