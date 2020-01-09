El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada
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El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

Yozgat'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil refüje çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:37
El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil refüje çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'ndeki akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkatmaya gelen sürücü, araçtan el frenini çekmeden indi.

Hareket edince sürücüsünün peşinden koştuğu ancak durduramadığı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunda bulunan refüjdeki parmaklıklara çarptı.

Bu sırada yoldan başka aracın geçmemesi olası kazayı önledi.

Sürücü, arka tamponu zarar gören aracına binerek istasyondan ayrıldı.

Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada
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