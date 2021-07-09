El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü başladı
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El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü başladı

El Emeği Ürünleri Festivali'nin 3'üncüsü başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi'nin, el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirdiği, geleneksel hale gelen 3. El Emeği Ürünleri Festivali başladı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirdiği, geleneksel hale gelen 3. El Emeği Ürünleri Festivali başladı.

Evde el emeği üreten ve ekonomik anlamda herhangi bir geliri olmayan kadınların el emeklerinden oluşan ürünlerin sergilendiği festival, Feshane Caddesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde düzenlendi.

"El Emeği Kazanca Dönüşüyor" sloganı ile kapılarını açan festivalin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GİRİŞİMCİ HANIMLARA SESLENİYORUM BİZİ TAKİP ETSİNLER"

Festivalin açılışını yapan Başkan Deniz Köken, pandemiden önce kadınlar için çeşitli kurslar yaptıklarını ve kadınların burada yaptıkları ürünlerin ellerinde kaldığını belirtti. Festivalde kadınların el emeklerini vatandaşlarla buluşturduğunu ifade eden Başkan Deniz Köken, "Yaklaşık 19 mahalleden de katılım var. Bizim ESMEK birimimizde üretilen ürünler de burada olacak. Bu festivali gelen taleplere göre sık sık gerçekleştireceğiz. Girişimci hanımlara sesleniyorum bizi takip etsinler" dedi.

Açılış sonrası tek tek bütün standları gezen Başkan Deniz Köken, el emeğini sanata dönüştüren kadınlarla kısa süreli sohbetler yapıp, ürünlerden satın aldı.

19 MAHALLEDEN 74 ÜRETEN KADININ ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNULDU

Festivale 19 mahalleden, farklı branşlarda 74 üreten kadın ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ESER ( Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde eğitim gören özel çocukların yaptıkları ürünler de satışa sunuldu.

ESMEK KURSİYERLERİ KATILIM BELGELERİNİ ALDILAR

Festivalde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları'nda (ESMEK), farklı branşlarda eğitim alan kursiyerler de katılım belgelerini aldılar. Kursiyerler kep ve cüppe giyerek Başkan Deniz Köken'le ESMEK yıl sonu hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BÖYLE FESTİVALLER DAHA SIK DÜZENLENMELİ

Festivalde ürünlerini satan 46 yaşındaki Sultan Kaya, 'Ahşap işi ile uğraşıyorum. Daha önce belediyenin kurslarına gittim. Kendimi bu konuda geliştirdim. Evde ürünlerimi yapıyorum ve sosyal medya aracılığı ile satıyorum. Bugün de ürünlerimi satmak için buradayım' dedi.

Festivalde satıcı olan 35 yaşındaki Semra Yoğurtçu, "2 yıldır filografiyle uğraşıyorum. Çivi çalışması da sabır isteyen bir iş ama ben bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. İkiz çocuklarım var. Ürettiğim ürünleri satarak aileme katkıda bulunuyorum? diye konuştu.

Yine festivalde satıcı olan 41 yaşındaki Nurcan Koçak ise 'Evimde lif örüyorum, toka, patik yapıyorum. Daha sonra bunları çevremdeki kişilere ya da belediye başkanımızın açtığı ESMEK Mağazası'nda satıyoruz. Ürünlerimizi bu mağazaya getiriyoruz, burada satılıyor. Daha sonra da paramızı alıyoruz. Bu tür festivaller düzenlenirse buralara da gelip satış yapıyoruz. İki çocuğum var. Buradan yaptığım satışlarla evime, çocuklarıma katkıda bulunuyorum. Hem evimle ilgilenip hem para kazanabiliyorum. Başkanımıza işimize kolaylık sağladığı için de teşekkür ediyorum. Bence bu tür festivaller ev hanımlarına katkı için daha sık yapılmalıdır' açıklamasında bulundu.

FESTİVAL ÜÇ GÜN SÜRECEK

El Emeği Ürünleri Festivali 9 - 10 - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde 11. 00 - 19. 00 saatleri arasında açık olacak.

Kaynak: Habermetre

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