Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı - Haberler
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Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İstanbul, Ankara ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu kartelinin 7 önemli ismi gözaltına alındı. 71 kilo 634 gram kokainin ele geçirildiği operasyonlarla Ekvador-Kolombiya ve Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi. İstanbul'daki operasyonda çetenin lüks rezidansına da girildiği ve uyuşturucu baronunun yalın ayak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığı öğrenildi.

Son yıllarda yapılmış en büyük ve kapsamlı operasyonlardan biriyle Ekvador-Kolombiya ve Türkiye uyuşturucu hattı çökertilirken, gündem yaratan operasyonun ayrıntılarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı.

Uludağ şu ifadeleri kullandı;

"Biri kadın, 7 uyuşturucu kartelinin lideri bu operasyonda gözaltına alındı. Genelde kuryeler yakalanırdı, bir üst halkaya geçmek zordu. Bu operasyonda 7 önemli uyuşturucu kartelinin lideri gözaltına alındı.

DİKKAT ÇEKEN 14 ŞUBAT DETAYI

Tam 9 ay boyunca bu çete liderleri izlendi, takip edildi ama çete liderlerine bir türlü ulaşılamadı. 25 Ocak günü, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk getirip Kolombiya'nın Bogota şehrinden uçakla çiçek kolilerine gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatı belirlendi. O uçak izleniyor ve İstanbul Havalimanı'na indiği an alınıyor. Orada 24 kilo 600 gram uyuşturucuya el konuluyor.

İzlemeler devam ediyor, yine bir üst halkaya geçilemiyor. 2 ay sonra yine aynı yöntemle çiçeklerin arasına gizlenmiş şekilde 2 kilo 600 gram uyuşturucu yakalanıyor. Bu büyük bir puzzle ve bu puzzle çözülüyor.

Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandıCNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ operasyonun ayrıntılarını canlı yayında anlattı.

UYUŞTURUCU BARONU YALIN AYAK KAÇARKEN YAKALANDI

Kolombiya, Ekvador, İtalya, Türkiye hattının uyuşturucu hattı çökertiliyor. İstanbul'daki operasyonda uyuşturucu kartelinin çok lüks bir rezidansı var, asansör direkt uyuşturucu baronunun yatak odasına çıkıyor. Operasyon sırasında hemen asansörün düğmesine basıyor, aşağı iniyor ve yalın ayak kaçarken ekipler tarafından yakalanıyor.

Uzun zaman sonra ilk defa uyuşturucu kartelinin lideri yakalanmış oluyor. Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kiloluk bir uyuşturucu yakalaması yapılmıştı. 400 kilosunu bu çete üyeleri limandan çıkarmak için hamle yapmıştı."

Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi! Baron yalın ayak kaçarken yakalandı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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