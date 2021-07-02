Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat
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Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat

Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ekspertiz Uzmanı Tarık Aydın vatandaşların sıfır araç alırken mağduriyet yaşanmaması için TSE onaylı ekspertiz raporunu almaları gerektiğini söyledi.

Ekspertiz Uzmanı Tarık Aydın vatandaşların sıfır araç alırken mağduriyet yaşanmaması için TSE onaylı ekspertiz raporunu almaları gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'da bir kurumsal ekspertiz uzmanı Tarık Aydın, vatandaşları sıfır araç alırken ekspertiz yapmaları konusunda uyardı. Gemi veya tır sevkiyatında sürtme çarpma gibi problemlerin yer aldığı sıfır araçlar 'gizli kusur' olarak onarımı yapılarak satışa sunuluyor. Son günlerde şikayetlerin arttığı bu durumla ilgili sıfır araçlara da ekspertiz yapılması ve merdiven altı olmayan TSE ile anlaşmalı kurumsal ekspertizlerde yapılması dahilinde mağduriyetin giderildiği açıklayan Aydın, araçlarda yaşanan problemleri sıraladı. Aydın, "Sıfır araç bayiden çıkış yaptığı zaman vatandaşlar ekspertiz yapmadan o şekilde alıyor. Tüketici bu konuda çok mağdur, araç alıp üzerinde zaman geçtikten sonra gelip test ettiğimizde, boya, hata, elektrik ve motor aksamında sıkıntılar çıkıyor. Sıfır araç geldiğinde gemilereler ya da tırlarla getirildiğinde indir bindir durumu olduğunda bir yere çarpma veya sürtmede bayi bunu boyatıp satabiliyor. Tüketicide bunun farkında değil, aldığı zaman aracın ekspertizi yapmadan netice olarak yetkili bayi olduğu için güveniyor, belli bir zaman sonra tüketici aracını sattığı zaman bu konuda mağduriyet yaşıyor. Tüketici sıfır araç aldıklarında TSE'ye uygun kurumsal ekspertizlerde baktırmalarını öneriyoruz, mağduriyet yaşamama adına. Şikayetler arttığı için insanlar genel olarak mağdur. Mağduriyetleri gidermek adına ekspertiz yapmalarını öneriyoruz. Ne yazık ki birçok ekspertiz var fakat TSE belgesi olmayanlarda var merdiven altı dediğimiz. TSE belgesi olmayanlarda yapılan ekspertizlerde mağduriyet yaşanıyor, fakat kurumsal TSE ile anlaşmalı yerlerde mağduriyet yaşanmadan sıkıntıları çözülüyor. Sıfır araç alırken kesinlikle ekspertiz yapmalarını öneriyoruz mağduriyet yaşanmamaları adına" dedi. - DİYARBAKIR

Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat
Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat
Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat
Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat
Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat
Ekspertiz uzmanları uyardı sıfır araç alanlar dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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