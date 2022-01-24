Ekşi Elmalar filminin nerede çekildiği, konusu, oyuncuları gibi bilgiler merak edildi. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Ekşi Elmalar filmi 2016 yılında çekilmiştir. Peki, Ekşi Elmalar ne zaman çekildi? Ekşi Elmalar nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu nedir? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı film merakla beklenmekte. Peki, Ekşi Elmalar ne zaman çekildi? Ekşi Elmalar nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu nedir? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde…

EKŞİ ELMALAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ekşi Elmalar, 2016 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın gerçekleştirdiği sinema filmidir. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden yer alırken kadroda kendilerine Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın ve Yılmaz Erdoğan eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstlendi. 27 Ekim'de İstanbul'da galası yapılan film, 28 Ekim'de seyirci ile buluştu.

EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

EKŞİ ELMALAR KONUSU NEDİR?

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI KİMLER?

• Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

• Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

• Songül Öden - Türkan Özay

• Şükran Ovalı - Safiye Özay

• Şükrü Özyıldız - Özgür

• Fatih Artman - Hatip

• Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

• Caner Cindoruk - Servet

• Cezmi Baskın

• Devrim Yakut - Ayda Özay

• Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

EKŞİ ELMALAR ÖDÜLLERİ

• 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

Seçici Kurul Özel Ödülü (Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı)

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