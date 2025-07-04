Ekrem İmamoğlu'na neden 8 yıl 9 ay hapis talep edildi, iddialar neler? - SON DAKİKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istenen hapis cezası, kamuoyunda geniş çapta tartışma yarattı. Dava sürecine dair ortaya çıkan bilgiler ve yöneltilen suçlamalar dikkat çekiyor. Peki, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların arkasındaki gerekçeler neler, 8 yıl 9 ay hapis talebi neye dayanıyor? İşte, tüm bu gelişmelerin arka planı ve merak edilen detaylar …

EKREM İMAMOĞLU'NA NEDEN 8 YIL 9 AY HAPİS TALEP EDİLDİ, İDDİALAR NELER?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan ve tutuklanan Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sahte diploma soruşturması sonuçlandı. 31 yıl önce aldığı diplomanın iptal edilmesinin ardından başlatılan süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde sahtecilik" suçlaması yöneltildi.

Ekrem İmamoğlu'na neden 8 yıl 9 ay hapis talep edildi

Savcılık iddianamesinde, "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" ifadelerine yer verildi. Söz konusu iddianamede, İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Yargı süreci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin "sahte belge" tespitlerinin yer almasının ardından başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, "resmi belgede sahtecilik" suçu üzerinden işlem yapıldı.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi de önemli bir karar aldı. Üniversite yönetimi, İmamoğlu'nun da dahil olduğu toplam 28 kişinin diplomalarının, "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.