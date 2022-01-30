Ekrem İmamoğlu: MOBESE olayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kellesini aldı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un karla boğuştuğu dakikalarda balık restoranında görüntülenmesiyle başlayan tartışmada MOBESE görüntülerinin devlet eliyle servis edildiği iddiasında bulunmuş ve savcılığa başvurmuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasını da bu olaya bağlayan İmamoğlu, "İnşallah bundan sonra da bu tarz olaylar yaşamayız. Bu olay, Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Birazcık düzgün kim varsa onları herhalde bu iş gibi götürecek görünüyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ( İbb ) Ekrem İmamoğlu karla mücadele çalışmaları devam ederken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile bir balık restoranında görüntülenmiş ve ortaya çıkan fotoğraf büyük tartışma yaratmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun avukatları devlet eliyle servis edildiğini iddia ettikleri MOBESE görüntüleri için savcılığa başvurmuştu.
Türkiye'de günlerce konuşulan olayla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk'e yeni bir açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifa etmesini de bu olaya bağladı. MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına tepkili olan İmamoğlu, "İnşallah bundan sonra da bu tarz olaylar yaşamayız. Bu olay, Adalet Bakanı'nın kellesini aldı. Birazcık düzgün kim varsa onları herhalde bu iş gibi götürecek görünüyor.
Yaptığı bir açıklama mı etkili oldu bilemiyorum. Abdulhamit Gül, 'FETÖ'varibir anlayış ve uygulamaların hiçbir zaman gerçekleşmemesi için hukukun gerekli tedbirleri alması en esaslı görevidir' demiş. Sanırım, Adalet Bakanlığı'nın resmi hesabından yayınlamış bunu. Bu cümle mi ağrına gitti birilerinin ben anlamadım. Bu çok acı bir durum yani" dedi.
MOBESE kayıtlarının ortaya çıkarılmasının çok mühim bir mesele olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Bir hayati meseledir ve örnek teşkil eder. Böyle normalleştirdiğimiz zaman bu süreci Allah hepimizi korusun yani. Devletimize, milletimize, hukuka zarar verir. Bana dediler ki, 'Kime güveniyorsunuz?' Ben devletime güveniyorum, hukuka güveniyorum, milletimize güveniyorum. Bir de yaradana sığınırım yani bunun dışında insanın güvencesi olmaz ki. Allah korusun herkesi" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediye başkanlarının dinlendiği iddiasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme getirdiğinde ne yazık ki o dönemde 'Bu bir iddia mıdır?' diye yorumlandı. Hatta genel başkanımız hakkında bir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma da başlatıldı ama görünüyor ki öyle yani bir gerçek. O kadar gözleri dönmüş ki tabiri caizse magazin meselesinin içerisine dahil olacak şekilde, polisin bütün imkanlarını kullanacak kadar da gözleri dönmüş. Yani bu kadar enteresan bir durumdayız" dedi.