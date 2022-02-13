Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde videoyla andı
Haberler.com, Emre İliksiz - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021'de hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ı sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir videoyla ölüm yıl dönümünde andı.
2004'ten 2017'ye kadar İstanbul Belediye Başkanı görevini yapan Kadir Topbaş, geçtiğimiz yılı şubat ayında hayatını kaybetmişti. Topbaş, vefatının 1. yılında AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen programla mezarı başında anıldı.
İMAMOĞLU, VİDEO İLE ANDI
Ekrem İmamoğlu ise Kadir Topbaş'ı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla andı. Mesajında İmamoğlu, "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
ANMA PROGRAMI FATİH CAMİSİ'NDE DÜZENLENDİ
Fatih Camisi'nin haziresinde düzenlenen anma programına, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile bazı partililer katıldı.