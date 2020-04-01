Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi! - Haber
Bora Füzesi, Ekrem Bora, Güncel

Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ekrem Bora ölüm yıldönümünde anılıyor. Çok sayıda filmde rol alan ve hafızalara kazınan Ekrem Bora anılırken Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi gibi konular da merak edildi.

01.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:14
Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi!

Türk sinemasının usta isimlerinden Ekrem Bora ölüm yıldönümünde anılıyor. Unutulmaz Yeşilçam filmlerinde yer alan ve hafızalara kazınan Ekrem Bora çok sayıda filmde yer almış ve birçok oyuncuya ilham kaynağı olmuştu. Peki, Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi!

EKREM BORA KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mart 1932, Ankara

Ölüm tarihi ve yeri: 1 Nisan 2012, İstanbul

Eş: Gül Bora (e. ?–2012)

Defnedildiği yer: Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul

İlkokuldan sonra, Sultanahmet Devlet Basımevi Kursu'nu bitirerek mürettip (dizgici) ve mücellit (ciltçi) diploması alan sanatçı, 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasına katılıp birinci olmasına karşın, film çeviremeden askere gitti. Askerlik dönüşü ilk filmi olan Alın Yazısı'nı çevirdi (1956). İki yıl aradan sonra tekrar sinema filmlerinde rol almaya devam eden sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen dizi filmlerde oynamayı sürdürdü. 8 Mart 2012 tarihinde kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Bora, 1 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Ödülleri

• 1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Sürtük

• 28. Antalya Film Şenliği, 1991, En İyi Erkek Oyuncu, Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu

• Makber - 2009

• Gümüş - 2005

• Yadigar - 2004

• Kardelen - 2002

• Kumsaldaki İzler - 2002

• Savunma - 2001

• Marziye - 1998

• Fırat (dizi) - 1997

• Yumuşak Ten - 1994

• Yalnızız - 1992

• Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu - 1990

• Sevince - 1988

• Yasak Aşk - 1988

• Temas - 1987

• İhanetin Darbesi - 1986

• Tapılacak Kadın - 1985

• Vahşi Aşk - 1985

• Bedel - 1983

• Unutulmayanlar - 1981

• Yüz Karası/ Şöhretin Sonu - 1981

• Aşkın Gözyaşları - 1979

• Cennetin Çocukları - 1977

• Baskın - 1977

• Çılgınlar - 1974

• Sabıkalı - 1974

• Dikiz Aynası - 1973

• Soyguncular - 1973

• Sevilmek İstiyorum - 1973

• Babaların Günahı - 1973

• Öksüzler - 1973

• Ayrılık - 1972

• Kanlı Para - 1972

• Yumurcak Küçük Şahit - 1972

• Bir Kadın Kayboldu - 1971

• Emine - 1971

• Firari Aşıklar - 1970

• Mağrur Kadın - 1970

• Dikkat Kan Aranıyor - 1970

• Kader Ayırsa Bile - 1970

• Mazi Kalbimde Yaradır - 1970

• Ağlayan Melek - 1970

• Hüzünlü Aşk - 1969

• Acı Yalan - 1969

• Sabrın Sonu - 1969

• Aşk Yarışı - 1969

• Bir Vefasız Yar İçin - 1969

• Günahını Ödeyen Adam - 1969

• Mazimdeki Kadın - 1969

• Şehir Eşkiyası - 1969

• Aşk Eski Bir Yalan - 1968

• Kadın İntikamı - 1968

• Yakılacak Kitap - 1968

• Kadın Severse - 1968

• Alnımın Kara Yazısı - 1968

• Ağlayan Bir Ömür - 1968

• Alevli Yıllar - 1968

• Kader Ayırsa Bile - 1968

• İnsan İki Kere Yaşar - 1968

• Tek Kurşun - 1968

• Arkadaşımın Aşkısın -1968

• Affet Beni - 1967

• Çıldırtan Dudaklar - 1967

• Dördü De Seviyordu - 1967

• Her Zaman Kalbimdesin - 1967

• Ölümsüz Kadın - 1967

• Üvey Ana - 1967

• Yağmur Çiselerken - 1967

• Akşam Yıldızı - 1967

• Kiralık Kadın - 1967

• Ayşecik Canım Annem - 1967

• Söyleyin Genç Kızlara - 1967

• Kadın Düşmanı - 1967

• Demir Yumruklu Üçler - 1967

• İstanbul 44 - 1967

• Üç Sevdalı Kız - 1967

• Evlat Uğruna - 1967

• Silahları Ellerinde Öldüler - 1967

• Avare Kız - 1966

• El Kızı - 1966

• Seni Sevmiyorum - 1966

• Sevgilim Bir Artistti - 1966

• Bir Ateşim Yanarım - 1966

• Denizciler Geliyor -1966

• Zehirli Hayat - 1966

• Günah Çocuğu - 1966

• İzmir'in Kavakları - 1966

• Pembe Kadın - 1966

• Ümit Sokağı - 1966

• Şeytanın Kurbanları - 1965

• Hülya - 1965

• Yalnız Değiliz - 1965

• Şoförün Kızı - 1965

• Kamyon Faresi - 1965

• Kara Kedi - 1965

• Öfke Dağları Sardı - 1965

• Bozuk Düzen - 1965

• Yıldız Tepe - 1965

• Artık Düşman Değiliz - 1965

• Beleş Osman - 1965

• Sürtük - 1965

• Yasak Cennet - 1965

• Oğlum Oğlum - 1965

• Gözleri Ömre Bedel - 1964

• Kalbe Vuran Düşman - 1964

• Kader Kapıyı Çaldı - 1964

• Lekeli Aşk - 1964

• Hızlı Osman - 1964

• Suçlular Aramızda - 1964

• Kara Memed - 1964

• Plajda Sevişelim - 1964

• Bitirimsin Hanım Abla - 1964

• Günahsız Katiller - 1964

• Yalnız Değiliz - 1964

• Hızlı Yaşayanlar - 1964

• Şafak Bekçileri - 1963

• Cehennemde Buluşalım (Comp Der Verdammten) -1963

• Acı Aşk - 1963

• Aşka Susayanlar - 1963

• Rüzgar Zehra (Sünger Avcıları) -1963

• Akdeniz Şarkısı - 1963

• Aşk Tomurcukları - 1963

• Ölüm Bizi Ayıramaz - 1963

• Çifte Kumrular - 1962

• Acı Hayat - 1962

• Beş Kardeştiler - 1962

• İnleyen Dağlar - 1961

• Kahraman Üçler - 1961

• Camp Der Verdammten - 1961

• Seni Benden Alamazlar - 1961

• Divane - 1960

• Yeşil Köşkün Lambası - 1960

• Üç Kızın Hikâyesi - 1959

• Kanundan Kaçılmaz - 1959

• Bir Kadın Tuzağı - 1958

• Bana Gönül Bağlama - 1958

• Mavi Boncuk - 1958

• Tilki Leman - 1958

• Alın Yazısı – 1956

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haber
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı Haber
Soylu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yardım kampanyasını neden durdurduğunu canlı yayında anlattı
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Survivor'a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti Haber
Survivor'a veda eden isim belli oldu! Giderken tüm takımı ifşa etti
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
Tofaş, koronavirüs nedeniyle üretime iki hafta ara verecek
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 180 milyon TL'yi aştı
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Usta oyuncu Turhan Kaya, koronavirüs nedeniyle vefat etti
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Levent Dörter Seren Serengil Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Yılmaz Vural Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Wuhan Nisan Polis
Şu an buradasınız: Ekrem Bora kimdir? Ekrem Bora ne zaman öldü? Ekrem Bora hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 09:40:40. #1.14#
title