Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında
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Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında

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Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınlanan bildire imzası olan emekli tümamiral Cem Gürdeniz'in milli güvenliği ilgilendiren güncel konularda ulusal haber kanallarının başvurduğu bir isimdi. Bu sabah gözaltına alınan Gürdeniz, daha önce A Haber başta olmak üzere birçok kanala konuk olmuş ve farklı konularda görüş belirtmişti.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne hakkında son dönemde yaşanan tartışmalara yönelik 104 emekli amiralin yayımladığı bildiri, darbe ve vesayet tartışmalarını doğurdu.

10 AMİRAL GÖZALTINA ALINDI

Siyasilerin tepkisini çeken bildiri hakkında dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu sabah ise hakkında gözaltına kararı verilen 14 kişiden 10'u gözaltına alındı. 4 amiral ise yaş haddi sebebiyle ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

Gözaltına alınan isimler; Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal olarak açıklandı. 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için tebligat yapılan isimlerin ise Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat olduğu öğrenildi.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA KATILMIŞ

Öte yandan bu sabah gözaltına alınan isimler arasında bulunan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ismi dikkat çekti. Gürdeniz'in; A Haber, HaberTürk, HaberGlobal ve CNN Türk gibi televizyon kanallarındaki programlara konuk olarak katıldığı ve buralarda Doğu Akdeniz, Ege'deki Türk-Yunan gerginliği ve milli güvenliği ilgilendiren konulardaki görüşlerini aktardığı ortaya çıktı.

İşte o yayınlardan bazıları:

Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında
Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında
Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAK

Gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Külliye'de saat 15.00'de bir değerlendirme toplantısı yapacak. AK Parti MYK ise bildiri gündemiyle bugün saat 18.00'de toplanacak.

Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında
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