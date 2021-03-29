Ekranları sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Uyanış:
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ekranları sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Uyanış:

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ekranları sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Uyanış:

Ekranları sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu TRT1 canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle, Uyanış: Büyük Selçuklu TRT1 canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE (20.00)

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Erkan Kandemir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Burak Sevinç Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Okay Yokuşlu Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekranları sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Uyanış: - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:13:17. #1.16#
title