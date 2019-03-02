Ekranlardan Uzak Kalan Mehmet Akif Alakurt, Türk Kadınlarını Aşağıladı!
Beklenmeyen bir kararla oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret ederek, "Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." ifadelerini kullandı.
Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Sıla dizisiyle milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla izlenen oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınını aşağıladı.
"KULAĞINIZA KÜPE EDİN"
Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili açıklama yapan Alakurt, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadarmükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullandı.
SON HALİYLE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMIŞTI
Oyunculuğunu bıraktığını açıklayan ve kendi köşesine çekilen yakışıklı oyuncu, tüm zamanını köpekleriyle geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Alakurt, son haliyle hayal kırıklığına uğratmıştı.
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Gercekte kime mesaj vermek istedigini yada neyi elestirdigini yazssada bizde cevap versek. Ne demek istiyorsun? Seni leyleklermi getirdi dingo? Bu arada sen kim Türk kadinini elestirmek kim. Herkes meslegini yapsin lütfen.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Doğru demiş, bende nefret ediyorum çoğundan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cumlesinde cok eksik var,ben eklim " cuzdani dolu olan erkege cok yakisikli ve karakterli diyen " askim seni cok seviyorum ,ta ki iflas edene kadar diyen " mumkun olan ilk firsatta isini gucunu parasini ogrenmeye calisana " kendilerini dunyalari ben yarattim edasinda gorene " ,,, o turk kadini dedigimiz cok eskilerde kaldi , devir paranin herseyi satin aldigi devir...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dalga geçmeyin uşaklar özürlü galibaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kafayi yemisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır