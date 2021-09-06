EKPSS 2022 ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman? EKPSS bu yıl olacak mı?

2022 EKPSS tarihi binlerce aday tarafından merak ediliyor. EKPSS sınavına katılmak isteyen adaylar sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuruların ne zaman alınacağını araştırmakta. Peki, EKPSS 2022 ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman? EKPSS bu yıl olacak mı?

Engelli memur adayları EKPSS sınavı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2022 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS bu sene var mı, başvuruları ne zaman? EKPSS 2022 ne zaman, başvuru tarihleri ne zaman? EKPSS bu yıl olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

EKPSS 2022 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, BU SENE VAR MI?

EKPSS 2 yılda bir uygulanıyor. En son 2020'da uygulanan EKPSS, 2021 yılında yapılmayacak, 2022'de yapılacak.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabiliyor. Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BU YIL EKPSS VAR MI, OLACAK MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 yılında olmayacak. Sınav 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. En son 2020 yılında yapıldığı için yeni sınav 2022 yılında yapılacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EKPSS 2022 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın hangi tarihte yapılacağı ÖSYM'nin 2022 sınav takvimini açıklaması ile birlikte netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda bir sonraki yılın sınav takvimi kasım ayında yayınlanmıştı. Dolayısıyla 2022 ÖSYM sınav takviminin de kasımda yayınlanması bekleniyor.