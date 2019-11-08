Ekonomist Murat Sağman'dan Amerikalı yatırımcılara çağrı

08.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:21

Dünyaca ünlü gayrimenkul yatırım şirketi The LCP Group'un CEO'su Francis Lively'nin Başkanlığını üstlendiği Finans Kongresi'nde Ekonomist ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman Türk ve dünya ekonomisi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Murat Sağman Yale Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından Amerika'da düzenlenen Kongrede "Türkiye genç nüfusu, jeopolitik konumu, AB pazarına yakınlığı ile önemli bir yatırım merkezidir, bu fırsatı değerlendirin" dedi.

Dünyaca ünlü gayrimenkul yatırım şirketi The LCP Group CEO'su Francis Lively'nin Başkanlığında Yale Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Finans Kongresine ünlü ekonomist ve Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Sağman da katıldı. 2008 yılından bu yana Yale Uluslararası Finans Merkezi tarafından desteklenen Yale Üniversitesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği yıllık finans kongresine Türkiye'den davet edilen ilk konuşmacı olan Murat Sağman'a ilgi büyüktü.

Finans dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra, dünyanın en büyük özel sermaye şirketi Blackstone'un tüm operasyonlarından sorumlu yöneticisi COO Jonathan Gray'in de konuşmacı olarak katıldığı kongrede dünyadaki makroekonomik gelişmeler, dijital gelişmeler, emlak sektörü ve iklim değişikliği gibi konular ele alındı. Murat Sağman konferansta Avrupa ile Türkiye'deki son makroekonomik gelişmeleri ve Türkiye'ye uzun vadedeki yatırım fırsatlarını anlattı.

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki önemini vurgulayan Ekonomist ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman, "Türkiye, genç nüfusu, jeopolitik konumu, AB pazarına gümrük birliği ile bağlı ve yakın olmasıyla önemli bir yatırım merkezidir." dedi. Dünyada bol likidite para döneminin devam ettiğine dikkat çeken Murat Sağman konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye gibi ülkeler bundan faydalanıyor. Avrupa ekonomisi bu kadar parasal ve kamu desteğine rağmen bir türlü istediği şekilde toparlanamıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) motoru Almanya bile zayıflamaya başladı, Brexit konusu hala çözülmedi. Türkiye son dönemde başta Amerika ile olan ilişkileri nedeniyle daha riskli gözükse de uzun vadede şoklara olan dayanıklılığı, dinamik yapısı ve toparlanan dış dengesi nedeniyle fırsat olabilir" dedi.

Yale Üniversitesi mezunu olan Finans Kongresi Başkanı ve dünyaca ünlü gayrimenkul yatırım şirketi The LCP Group'un CEO'su Francis Lively ise Türkiye gibi gelir düzeyi artan ve nüfusu yoğun pazarların yatırım fırsatları için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren bir grup olarak ülkenin dinamik pazarını daha yakından izleme imkanımız oldu. Türkiye genç nüfusuyla ekonomik gücü olan bir ülke ve yatırım fırsatları ile dikkat çekici. Değerli ekonomist Murat Sağman'ı Yale Üniversitesi'nde konuk etmekten ve Türkiye ile ilgili ekonomik önerilerini almaktan mutluluk duyduk" dedi.

Kaynak: Bültenler