Ekonomik önlemler; sermaye mi toplum mu? CHP İzmir Milletvekili ve ekonomi doçenti Selin Sayek Böke, Türkiye ekonomisinin geleceğini, iktidarın ekonomi politikalarındaki tercihlerini ve sosyal yardımlar konusundaki yaklaşımını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.

CHP İzmir Milletvekili ve ekonomi doçenti Selin Sayek Böke, Türkiye ekonomisinin geleceğini, iktidarın ekonomi politikalarındaki tercihlerini ve sosyal yardımlar konusundaki yaklaşımını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi. Kaynak: DailyMotion.com