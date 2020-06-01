Ekonomik önlemler; sermaye mi toplum mu?
CHP İzmir Milletvekili ve ekonomi doçenti Selin Sayek Böke, Türkiye ekonomisinin geleceğini, iktidarın ekonomi politikalarındaki tercihlerini ve sosyal yardımlar konusundaki yaklaşımını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.
01.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:49
CHP İzmir Milletvekili ve ekonomi doçenti Selin Sayek Böke, Türkiye ekonomisinin geleceğini, iktidarın ekonomi politikalarındaki tercihlerini ve sosyal yardımlar konusundaki yaklaşımını Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.
Kaynak: DailyMotion.com