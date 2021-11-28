Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi Aşkabat'ta yapıldı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı.

Karakum Otel'de düzenlenen zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a devretti.

Zirvede konuşan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, teşkilata üye ülkelerin rekabet avantajlarını kullanmak, yeni ulaşım ve transit koridorları ile enerji yollarının oluşumuna tam katılımcı olmak gibi önemli görevleri bulunduğunu söyledi.

Berdimuhamedov, "Türkmenistan'ın EİT çerçevesinde en önemli öncelikleri arasında ulaştırma ve enerji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi bulunuyor. Bu alanlar küresel ekonomik büyümede belirleyici rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Çoklu ulaşım koridorunun oluşturulmasının önemine vurgu yapan Berdimuhamedov, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan güzergahı boyunca elektrik hattı, Türkmenistan'dan Afganistan'a demir yolu ile Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattı yapım çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Afganistan'dan başlayarak Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye koridorunun yanı sıra Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman ulaşım koridorunun oluşturulması gerektiğine işaret eden Berdimuhamedov, geçişlerin doğu-batı ve güney-kuzey yönlü olmasının ticaretin yoğunlaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Berdimuhamedov, EİT üye devletlerinin katılımıyla büyük altyapı projelerinin uygulanmasının kıtada yeni bir jeo-ekonomik alanın oluşmasında önemle bir etken olduğuna dikkati çekerek bu alanlara yapılacak yatırımların önemli sosyal gelişmelere de imkan sağlayacağını ifade etti.

Afganistan'ın ekonomik süreçlere katılmasının önemli olduğunu kaydeden Berdimuhamedov, "Bu zor dönemde Afgan halkına acil ve etkili insani yardım sağlamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, koronavirüs salgınını önlenmesi için EİT ülkelerine iş birliğini artırma çağrısında bulundu.

EİT Zirvesine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin katıldı.

AA / Tolga Özgenç - Son Dakika Haberleri

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