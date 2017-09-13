Ekonomideki Büyüme

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi ve dünyadaki ekonomik dalgalanmalara rağmen ülkenin yüzde 5'i aşan büyüme oranının AK Parti hükumetlerinin başarılı çalışmalarının bir neticesi olduğunu belirtti.



Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerine göre Türkiye'nin büyüme performansıyla uluslararası derecelendirme kuruluşlarını şaşırttığını kaydetti.



Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansı ile birçok gelişmiş ekonomiyi geride bıraktığını belirten Durmuşoğlu, şunları belirtti:



"15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden, dünyadaki ekonomik dalgalanmalara ve bölgesel risklere rağmen yüzde 5'i aşan büyüme oranları, AK Parti hükumetlerinin başarılı çalışmalarının bir neticesidir. 2017 yılının ilk çeyreğine yüzde 5,2 gibi yüksek bir büyüme oranı ile giriş yapan Türkiye ekonomisi, bu başarısını yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirmiş ve yüzde 5,1 büyümüştür.



Bu yüksek büyüme ile G20, AB ve OECD ülkelerinden pozitif yönde ayrışmaktadır. Türkiye ikinci çeyrek büyüme oranı ile G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'ın ardından üçüncü olmuş, yüzde 2,4 olan AB ülkelerinin büyüme ortalamasının iki katından fazla büyümüştür.

Üçüncü çeyrekte de ilk iki çeyrekteki büyümeyi aşacak bir büyüme oranı beklentisi oluşması, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin 2017 büyüme tahminlerini yukarıya revize etmek zorunda bıraktı."