Türkiye-Macaristan Ziraat Sektörü İçin Ortaklıklar Kuruluyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Macaristan İş Konseyi, "Türkiye- Macaristan Ziraat Sektörüne Yönelik Startup İşbirlikleri Toplantısı" gerçekleştirdi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya DEİK Türkiye- Macaristan İş Konseyi Başkanı Suat Gökhan Karakuş, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve her iki ülkeden tarım startupları ve sektörde faaliyet gösteren firmalar katıldı. Toplantıda Türk ve Macar ziraat startupları sunum da yaptı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Suat Gökhan Karakuş, Türkiye ve Macaristan arasındaki ikili ticaret hacminin 2024 için yaklaşık 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, öne çıkan ihracat kalemlerinin otomotiv, elektrikli cihazlar ve makineleri, ithalatta ise eczacılık ürünleri olduğunu ifade etti.

Macaristan'da tarım sektörünün ekonomik büyüklüğü sınırlı olsa da ülke için stratejik önemini koruduğunu bildiren Karakuş, şunları kaydetti:

" Tarım, kırsal istihdamın sürdürülmesi, gıda arz güvenliğinin sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi açısından büyük bir rol oynamakta. Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde uygulanan stratejik planla Macaristan, genç çiftçileri sektöre kazandırmayı, dijital tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı ve organik üretimi artırmayı hedefliyor. Türkiye ve Macaristan arasında gelişen tarımsal teknoloji ve inovasyon işbirliği gerçekten oldukça önemli ve kıymetli.

Özellikle yapay zeka entegrasyonu, dron tabanlı bitki sağlığı izleme sistemleri, akıllı sulama teknolojileri ve sensör destekli verim tahmin modelleri gibi alanlarda ortak projeler yürütüyor, daha fazla ortaklığı arzu ediyoruz. Macaristan'ın geliştirdiği ileri seviye tarımsal dron teknolojileri Türkiye'nin geniş sulama alanlarında pilot uygulamalara alınıyor. Türkiye ise güçlü tohum geliştirme altyapısını sürdürülebilir tarım projeleriyle ortak AR-GE platformlarına taşıyor."

"Tarım, iki ülke arasında manevi ve kültürel bir bağdır"

Laszlo Keller ise yüzyıllara dayanan Türk–Macar ilişkileri boyunca her iki millet için de toprak, su ve doğanın yalnızca ekonomik bir kaynak değil, geçim kaynağı, kültürün ve kimliğin bir parçası olarak kabul edildiğinin görüldüğünü belirterek, "Bu nedenle tarım, iki ülke arasında sadece ekonomik değil, aynı zamanda manevi ve kültürel bir bağdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye kıyasla küçük bir ülke olan Macaristan'ın uluslararası ölçekte güçlü bir tarım altyapısına ve uzun bir araştırma ile inovasyon geleneğine sahip olduğunu kaydeden Keller, son yıllarda hassas tarım, dijitalleşme ve tarımsal biyoteknoloji alanlarında önemli adımlar atıldığını belirtti.

"Türk ve Macar teknoloji ekosistemleri arasında güçlü bir köprü kurabileceğimize inanıyoruz"

Attila Dikbaş da Türkiye genelinde 113 teknoloji geliştirme bölgesinin faaliyet gösterdiğini, bu sayının ülkenin inovasyona, girişimciliğe ve teknolojiye verdiği önemin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İTÜ ARI Teknokent'in çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dikbaş, şu ifadeleri kullandı:

"İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuzu kurduk. Bu fonu, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi işbirliğiyle 25 milyon dolar hedef büyüklükle kurduk. Amacımız sadece teknoloji firmalarına finansman sağlamak değil aynı zamanda ekosisteme yatırımcı olma kültürünü kazandırmak. Bu girişimlerin toplam değeri 450 milyon doları geçti. Yeni fonumuzla birlikte bu başarıyı daha kurumsal, daha sürdürülebilir bir yapıya taşıyoruz.

Macaristan ile benzer bir işbirliğini başlatma arzumuzdur. Ortak hızlandırma programları, girişim değişim modelleri ve yatırım fonu işbirlikleriyle Türk ve Macar teknoloji ekosistemleri arasında güçlü bir köprü kurabileceğimize inanıyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak, Macaristan'ı Avrupa'nın merkezinde stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Macar girişimleri İstanbul'a taşıyacak bir kapı, Türk girişimciler için Budapeşte'de köprüler kurmaya hazırız."