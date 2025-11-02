Tunceli'de Ekim Ayında 274 Firma Denetlendi

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ekim ayında merkez ve 5 ilçede eş zamanlı 274 firmada bin 860 ürünü inceledi.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı boyunca il genelinde piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini sürdürdü. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 274 firmada bin 860 ürün denetlenirken, 5 firmaya idari yaptırım uygulandı. Denetimler, şehir merkezinde Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere; Pülümür, Nazımiye, Ovacık, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tüketicinin korunması, haksız fiyat artışlarının önlenmesi ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde; fiyat etiketi, fiyat listesi ve raf-kasa uyumu gibi konular incelendi.

Denetimler hakkında bilgi veren Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatlarıyla, vatandaşlarımızın güvenli ve adil ticaret ortamında alışveriş yapabilmeleri için denetim faaliyetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Genel anlamda olumsuzluk tespit etmiyoruz, gördüğümüz eksikleri de önce uyarma yoluna gidiyoruz. Buna karşın sonuç alamazsak tüketicimizi mağdur etmemek adına idari yaptırım uygulamak zorunda kalıyoruz" dedi. - TUNCELİ