TeklifimGelsin, 4 Milyon Dolar Yatırım Turu Tamamladı

FİNANSAL platform TeklifimGelsin, Hedef Portföy bünyesinde kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni yatırımını duyurdu. Platform, 40 milyon değerleme üzerinden 4 milyon dolar ile yatırım turunu tamamladı. Konuyla ilgili konuşan TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, "Amacımız 2026 yılında Türkiye'de erişebildiğimiz kullanıcıların sayısını katlayarak arttırabilmek. Bugüne kadar 1.3 milyon dolar yatırım almıştık. Aslında 1.7 milyon kişiye ulaşma hikayesini 1.3 milyon dolarla başarmıştık. Bugün bu yatırımın 3 katından fazlasını aldık, 4 milyon dolar yatırım aldık. Yani bunu bizim için yeni bir hikayenin başlangıcı olarak görüyorum" dedi.

2021 yılından bu yana 1,7 milyon kayıtlı kullanıcıya hizmet veren TeklifimGelsin'e yatırım yapan Hedef Holding, bünyesinde bulunan Hedef Portföy'ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla girişimi bireysel yatırımcılarla buluşturdu. Platform, 40 milyon değerleme üzerinden 4 milyon dolar ile yatırım turunu tamamladı. Bu kapsamda bugün Feriye'de düzenlenen etkinlikte yatırımcılar ve ekosistem paydaşlarıyla bir araya gelen TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, platformun kuruluş hikayesini, bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi ve yeni yatırım sürecini anlattı.

ZARARSIZ: FİNANSAL ERİŞİMİ HERKES İÇİN ADİL VE MÜMKÜN KILMAK İSTİYORUZ

Platformun 2021 yılında finansal erişimi demokratikleştirmek amacıyla kurulduğunu belirten TeklifimGelsin CEO'su İhsan Cem Zararsız, "2021 yılında kurulma amacı aslında finansal erişimi herkes için mümkün kılabilmek ve adil kılabilmek. Bugün 40 milyondan fazla insan krediye başvurabiliyor. Kullanıcılar birikimlerini yatırım için veya birikimlerini korumak için bankaların seçeneklerini karşılaştırabiliyor. Bizim amacımız burada kullanıcıların finansal anlamdaki erişimlerini arttırabilmek ve tüm finansal kuruluşlardaki teklifleri tek bir platformda görüp 40 saniye içinde başvurularını aracılık edebilmek. Bugüne kadar da 1.7 milyon kullanıcımız aslında bizim üzerimizden bu işlemlerini gerçekleştirdi" dedi.

Zararsız, "Türkiye'de biz startup olarak şu ana kadar hedeflediğimiz şeylerin çoğunu gerçekleştirdik. Hatta bazılarını hedeflerimizin üzerine de gerçekleştirdik. Aslında bu yatırım turu da bununla bize daha itici güç verecek. Bizim amacımız aslında burada çok daha fazla kitlelere ulaşabilmek. Şu an 1.7 milyon kullanıcımız, üyemiz var. Ama bunu çok çok daha arttırabiliriz. Hedef Holding bize 2022 yılında yatırım yapmıştı. Aslında bu startuplarda tohum yatırım çok kıymetli. Tohum yatırım turunda Hedef Holding bize yatırım yapmıştı. Bu süreçte de aslında o yatırım bağı güçlenerek devam etti hem maddi hem manevi anlamda. Bugün de Hedef Portfoy liderliğinde aslında TeklifimGelsin girişim sermayesi yatırım fonunu duyurduk. Amacımız şu anda 1.7 milyon olan kullanıcı sayımızı çok daha geniş kitlelere çıkartabilmek, çok daha büyütebilmek. Umarım 2026 yılı bizim için çok daha iyi ve sıçrama yılı olacak" diye konuştu.

'YAPAY ZEKAYLA FİNANSAL ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ'

Platformun 2026 yılı hedefleri arasında yapay zeka tabanlı yeni ürünlerin de yer aldığını belirten Zararsız, "Yani sadece bunu popüler bir konu olmaktan çıkartıp günlük hayatımızda, finansal hayatımızda bize ışık tutabilecek ve katma değer sunabilecek çözümler üretmek istiyoruz. Yeni ürünlerimizde hem kredi kartı tarafında hem kredi karnesi tarafında hem de finansal yol arkadaşı ürünümüzle yapay zeka tabanını aslında kullanıcılarımızla buluşturacağız. Amacımız 2026 yılında Türkiye'de erişebildiğimiz kullanıcıların sayısını katlayarak arttırabilmek. Bugüne kadar 1.3 milyon dolar yatırım almıştık. Aslında 1.7 milyon kişiye ulaşma hikayesini 1.3 milyon dolarla başarmıştık. Bugün bu yatırımın 3 katından fazlasını aldık 4 milyon dolar yatırım aldık. Yani aslında bu bizim için yeni bir yolun başlangıcı, yeni bir hikayenin başlangıcı diyebilirim. Bizim sorumluluklarımız da çok fazla artıyor. Yani yatırım almak aslında bir son değil yeni bir başlangıç oluyor. O yüzden de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

'STARTUP EKOSİSTEMİNİ DE HAREKETLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Zararsız, "Türkiye'deki yatırım ekosistemi aslında son dönemlerde biraz daha yavaş seyrediyor. Tabii ki de mevduat faizlerinin bu kadar yüksek olması hem üreticiler tarafında hem de yatırımcılar tarafında odağın biraz daha startuplardan kaymasına sebep olabiliyor. Bizim amacımız burada startup ekosistemini de hareketlendirebilecek güzel haberler de verebilmek. Umarım buna vesile oluruz ve startup ekosistemi çok daha güzel günler görür" dedi.

GÖKALP: TOPLUMSAL KATKI SAĞLAYACAK BİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKTI

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ise TeklifimGelsin ile 4 yıl önce başladıkları yatırım yolculuğunu anlattı. Gökalp, "O zaman yeni kurulmuş, çekirdek aşamasında olan bir şirketti. Kurucuların vizyonundan çok etkilendik. Çünkü ortada fikirden başka farklı bir şey yoktu. Yeni kurulmuş bir şirket, çok az yatırım almış, kurumsal yatırımcısı çok az olan bir şirketti. Kendilerinin vizyonları ve enerjileri bizi ikna etmeye yetti. O günden bugüne kadar da bütün yatırım turlarında kendi yatırımlarımızla sermaye artırımlarına katıldık. Bunun yanı sıra da payımızı artırdık. Artık insanlar uygulamalarla birebir etkileşime girmek, kendilerinin bile düşünmediği finansal çözüm önerilerini almak istiyor. Bu aslında finansal okuryazarlığın nispi olarak düşük olduğu bir toplum için bizim için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel bir ürün çıkardılar. Aynı zamanda ciddi anlamda toplumsal katkı sağlayacağını değerlendiriyorum" diye konuştu.