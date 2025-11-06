Sarıgöl Ovası'nda Su Sıkıntısına Çözüm Projesi

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapılan görüşmelerin ardından Sarıgöl Ovası'nda su sıkıntısının giderilmesine yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Eziler Deresi'nden Buldan Barajı'na su aktarılmasını içeren proje hakkında bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Eziler Deresi'nden Buldan Barajı'na su aktarılmasını içeren proje ile Sarıgöl Ovası'nda su sıkıntısının azalacağını ifade eden Baybatur, 273 hektarlık tarım arazisinin sulamaya açılarak 110 milyon TL'lik yatırımla çiftçinin verimini artıracağını belirtti.

Baybatur, Eziler Derivasyonu projesi kapsamında Eziler Deresi'nden alınacak suyun iletim hattıyla Buldan Barajı'na aktarılacağını, böylece daha önce su yetersizliği nedeniyle sulanamayan yaklaşık 273 hektarlık tarım arazisinin sulamaya dahil edileceğini açıkladı.

Projenin yeni bir sulama alanı açmaktan ziyade mevcut su kaynaklarını destekleyerek verimliliği artırmayı hedeflediğini vurgulayan Baybatur, "Bu çalışma çiftçimizin alın terine bereket katmak için yapılan bir su takviyesidir." dedi.

Yaklaşık 110 milyon TL yatırım bedeli bulunan projede planlama ve proje çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Baybatur, tesislerin yatırım programına alınmak üzere hazır olduğunu belirtti.

"Su, toprağa; bereket, Sarıgöl'e hayat olacak." diyen Milletvekili Baybatur, söz konusu adımın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını ifade etti. - MANİSA