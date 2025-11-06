Haberler

Sarıgöl Ovası'nda Su Sıkıntısına Çözüm Projesi

Sarıgöl Ovası'nda Su Sıkıntısına Çözüm Projesi
Güncelleme:
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmeler sonrası Sarıgöl Ovası'ndaki su sıkıntısını giderecek önemli bir adım atıldığını duyurdu. Eziler Deresi'nden Buldan Barajı'na su aktarılacak proje ile 273 hektarlık tarım arazisi sulamaya açılacak.

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Eziler Deresi'nden Buldan Barajı'na su aktarılmasını içeren proje hakkında bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Eziler Deresi'nden Buldan Barajı'na su aktarılmasını içeren proje ile Sarıgöl Ovası'nda su sıkıntısının azalacağını ifade eden Baybatur, 273 hektarlık tarım arazisinin sulamaya açılarak 110 milyon TL'lik yatırımla çiftçinin verimini artıracağını belirtti.

Baybatur, Eziler Derivasyonu projesi kapsamında Eziler Deresi'nden alınacak suyun iletim hattıyla Buldan Barajı'na aktarılacağını, böylece daha önce su yetersizliği nedeniyle sulanamayan yaklaşık 273 hektarlık tarım arazisinin sulamaya dahil edileceğini açıkladı.

Projenin yeni bir sulama alanı açmaktan ziyade mevcut su kaynaklarını destekleyerek verimliliği artırmayı hedeflediğini vurgulayan Baybatur, "Bu çalışma çiftçimizin alın terine bereket katmak için yapılan bir su takviyesidir." dedi.

Yaklaşık 110 milyon TL yatırım bedeli bulunan projede planlama ve proje çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Baybatur, tesislerin yatırım programına alınmak üzere hazır olduğunu belirtti.

"Su, toprağa; bereket, Sarıgöl'e hayat olacak." diyen Milletvekili Baybatur, söz konusu adımın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
