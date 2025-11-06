Samsun'da 2025 Yılı Hasat Etkinliği Düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "2025 Yılı Hasat Etkinliği" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Çarşamba Ziraat Odası ve Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği iş birliğiyle Kurtahmetli Mahallesi'nde "2025 Yılı Hasat Etkinliği" düzenlendi. 2024 yılında Samsun'da 5 bin 646 dekar alanda 13 bin 599 ton kivi üretildiğini söyleyen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, " Türkiye'de kivi üretimi 2024 yılı itibarıyla 28 ilde, ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır. Bu durum bölgenin yağış rejimi, toprak yapısı ve iklim özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 2024 yılında Samsun'da 5 bin 646 dekar alanda 13 bin 599 ton kivi üretilmiştir. Ülkemiz genelinde ise 41 bin 983 dekar alanda toplam 92 bin 249 ton üretim gerçekleşmiştir. Üretim alanlarının yaklaşık yüzde 15'i Samsun'da bulunmaktadır. Bu oranla Samsun, Türkiye'de kivi üretiminde 3'üncü sırada yer almaktadır" dedi.

Yılmaz, Samsun'daki kivi üretim alanlarının yıllara göre artış gösterdiğini belirterek, "2020 yılında 2 bin 772 dekar olan üretim alanı, 2021'de 3 bin 757 dekara, 2023'te 5 bin 315 dekara ve 2024 yılında 5 bin 646 dekara yükselmiştir. 2025 yılı itibarıyla ise 250 üretici, 3 bin 47 dekar alanda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak üretim yapmaktadır. Üretim, başta Çarşamba olmak üzere Atakum, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerinde yoğunlaşmaktadır" diye konuştu.

Don ve Kahverengi böceğine karşı etkili mücadele

2025 yılı Nisan ayında meydana gelen zirai don olayından Samsun'daki kivi üretim alanlarının büyük oranda etkilenmediğini kaydeden Yılmaz, "Üreticilerimizin aldığı tedbirler sayesinde önemli bir kayıp yaşanmadı. Az da olsa bazı yerlerde verimde düşüş meydana gelmiştir. Kahverengi Kokarca zararlısında karşı da bakanlığımız tarafından bitki koruma ürünleri geçici tavsiye işlemleri yapılmış, kivinin vejetasyon süresinin uzun olması nedeniyle verilen tavsiye süresi uzatılmıştır. Düzenli yapılan arazi kontrolleriyle zararlıya karşı etkili mücadele yapılması sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Programa; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Işıldak da katıldı. - SAMSUN