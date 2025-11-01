Haberler

Kürtün'den Türkiye'ye Yenilikçi Zil Üretimi

Kürtün'den Türkiye'ye Yenilikçi Zil Üretimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan Muammer Düzgün, geleneksel zil üretimini modern tekniklerle birleştirerek Türkiye'de az bulunan köpek zilleri üretmeye başladı. Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştüren Düzgün, ürünlerini sosyal medya üzerinden ülke genelinde satışa sunuyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Muammer Düzgün, babasından öğrendiği zil üretimi mesleğini kendi geliştirdiği özel bir teknikle birleştirerek Türkiye'de eşi az bulunan bir başarıya imza atıyor. Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştüren Düzgün, ürettiği özel köpek zillerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İlçeye bağlı Cami Yanı Mahallesinde asırlardır sürdürülen zil üretimi mirasını devam ettiren ender gençlerden birisi olan Muammer Düzgün, ata yadigarı mesleği geleceğe taşımanın gururunu yaşıyor.

Babasının yanında başladığı zil üretimini 3 yıl önce kendi vizyonuyla yeniden şekillendiren Düzgün, bugün Türkiye'de köpek zilini üreten iki ustadan biri olarak adından söz ettiriyor.

Baba mesleğine modern dokunuş

Babasının geleneksel yöntemlerle zil ürettiğini ancak zamanla talebe yetişmekte zorlandığını belirten Düzgün, işi devraldıktan sonra bir arayış içine girdiğini söyledi.

"Babam bu işlerle uğraşıyordu, ancak ben farklı bir çeşit üretmek istedim. Piyasadaki ihtiyacı fark ettim ve bu özel tasarımı geliştirdim" diyen Düzgün, babasının ürettiği klasik zillerden farklı olarak, içerisinde 9 mm'lik bilye bulunan, tok ve net bir ses çıkaran yuvarlak köpek zilleri üretmeye başladı ve bu yenilikçi adımıyla kısa sürede sektörde aranan bir isim haline geldi.

Hurda malzemelerden sanat eserine

Üretim sürecinin her aşamasını titizlikle yürüten Düzgün, zillerin hammaddesini Trabzon'dan temin ettiği eski musluklar, bataryalar gibi hurda pirinç malzemelerden sağlıyor. Geri dönüşüme de katkı sağlayan bu yöntemle, atık malzemeler adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Düzgün, süreci şöyle anlattı: "İlk önce 'göbek' dediğimiz maşaları hazırlıyoruz. Ardından Konya'da özel olarak yaptırdığım kalıplara, erittiğimiz sarı malzemeyi döküyoruz."

Gümüşhane'den Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor

Düzgün, ürettiği bu özel zilleri sosyal medya üzerinden pazarlarken Konya, Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor.

Müşteri kitlesinin genellikle hayvancılıkla ve köpek yetiştiriciliğiyle uğraşan sürü sahipleri, avcılar ve toptancılar olduğunu belirten Düzgün, "Hem sürü sahipleri hem de bu işin ticaretini yapan esnaflar ürünlerimizi tercih ediyor" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.