Kazakistan'da Tahıl Hasadı Rekor Kırdı: 27,1 Milyon Ton

Kazakistan'da Tahıl Hasadı Rekor Kırdı: 27,1 Milyon Ton
Güncelleme:
Kazakistan, 2023 yılında 27,1 milyon ton tahıl hasadı yaparak tarihi bir başarı elde etti. Tarım Bakanı Aydarbek Saparov, yeni hasadın iç talebi karşıladığını ve ihracat potansiyelinin arttığını açıkladı. ülke, geleneksel pazarların yanı sıra yeni pazarlara açılma yolunda adımlar atıyor.

Kazakistan'da bu yıl çiftçiler 27,1 milyon ton tahıl hasadı yaparak rekor kırdı.

Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov, hükümetin haftalık toplantısında, ülkede sona eren hasat dönemini değerlendirdi.

Saparov, 2025'te 16 milyon hektar alana ekim yapıldığını ve 27,1 milyon ton tahıl toplandığını bildirdi.

Toplanan tahıl hasadının iç talebi tamamıyla karşıladığını aktaran Saparov, aynı zamanda ülkenin ihracat potansiyelini de yükselttiğini belirtti.

Bu yıl Belçika, Portekiz, Polonya, Norveç, İngiltere, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika gibi Kazak tahılı için geleneksel olmayan pazarlara çıkmaya başladıklarını ifade eden Saparov, ayrıca İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'a da yeniden tahıl ihraç etmeye başladıklarını kaydetti.

Saparov, Kazak tahılına yurt dışında talebin arttığına dikkati çekerek, "Halihazırda toplanan yeni hasadın yaklaşık 2,2 milyon tonunu ihraç ettik." dedi.

Böylece bu yıl tahılda rekor kırdıklarına işaret eden Saparov, aynı zamanda baklagiller ve yağlı tohum gibi büyük talep gören tarım ürünleri üretiminin de önemli miktarda arttığını söyledi.

Her yıl ortalama 8 ila 10 milyon ton arasında tahıl ihraç eden Kazakistan, şu anda dünyanın en büyük 10'uncu tahıl ülkesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Ekonomi
