Haberler

Kayseri'de Ticaret Müşavirleri ile İhracat Fırsatları Görüşüldü

Kayseri'de Ticaret Müşavirleri ile İhracat Fırsatları Görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı ve Kayseri Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte, yurt dışı görevlerini tamamlayan ticaret müşavirleri ile Kayserili sanayiciler bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Yurt dışı görev sürelerini tamamlayarak Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatında göreve başlayan Ticaret Müşavirleri ve Ticaret Ataşelerinin edindikleri bilgi ve tecrübeleri firmalarla paylaşmaları amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organizasyonuyla 'Görevden Dönen Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşme Etkinliği' düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Güney Kore, Almanya, Polonya, Fas, Cezayir, Slovakya, Mısır, Uganda, Rusya ve Hırvatistan'da görev yapmış bakanlık personeli katıldı. Program kapsamında, farklı coğrafyalarda görev alan ticaret temsilcileri ile Kayserili sanayiciler arasında bilgi paylaşımı, pazar değerlendirmesi ve ihracat fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlikten önce Ticaret Müşavirleri ile bir araya gelen KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Nebi Doğan, Kayseri sanayisinin üretim ve ihracattaki konumuna vurgu yaparak şehrin Türkiye ekonomisine katkılarını anlattı. Doğan, Kayseri'nin girişimci ruhu, güçlü üretim altyapısı ve ihracat kültürüyle uluslararası pazarlarda daha fazla pay alma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Ticaret müşavirlerinin tecrübelerini paylaşmasının firmalar için önemli bir kazanım olduğunu belirten Doğan, etkinliğin şehrin ihracat vizyonuna değer kattığını ifade etti. Doğan; programa katılarak bilgi ve deneyimlerini Kayserili sanayicilerle paylaşan Ticaret Bakanlığı heyetine teşekkür etti. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Doğan, ihracatçıların uluslararası pazarlarda daha güçlü yer almalarını destekleyen bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin önemini vurguladı. Ardından KAYSO Genel Sekreteri İsmail Tartuk, Kayseri ekonomisi, üretim kapasitesi, ihracat yapısı ve öne çıkan sektörlere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Sunum ve değerlendirmelerin ardından ticaret müşavirleri ile Kayserili firmalar birebir görüşmelere geçti. İş dünyası temsilcileri, hedef pazarlara yönelik güncel bilgiler ve saha tecrübeleri ışığında ülkelerdeki ticaret fırsatları, pazar dinamikleri ve ihracat süreçlerine ilişkin doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu.

60'dan fazla sanayicinin katılımı ile gerçekleşen bire bir görüşmeler, Türkiye genelinde yapılan organizasyonlar içinde en yüksek katılımla gerçekleştirilen program olma özelliğini taşıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 ünlüye takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar verildi
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Tanju Özcan'dan kendisine 'Yezit' diyen Davutoğlu'na yanıt

Tanju Özcan'dan kendisine "Yezit" diyen Davutoğlu'na yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu

Tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Müslüman başkanın sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirdi
New York'un en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?

Kentin en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.