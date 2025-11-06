Kayseri'de Ticaret Müşavirleri ile İhracat Fırsatları Görüşüldü

Yurt dışı görev sürelerini tamamlayarak Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatında göreve başlayan Ticaret Müşavirleri ve Ticaret Ataşelerinin edindikleri bilgi ve tecrübeleri firmalarla paylaşmaları amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organizasyonuyla 'Görevden Dönen Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşme Etkinliği' düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Güney Kore, Almanya, Polonya, Fas, Cezayir, Slovakya, Mısır, Uganda, Rusya ve Hırvatistan'da görev yapmış bakanlık personeli katıldı. Program kapsamında, farklı coğrafyalarda görev alan ticaret temsilcileri ile Kayserili sanayiciler arasında bilgi paylaşımı, pazar değerlendirmesi ve ihracat fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlikten önce Ticaret Müşavirleri ile bir araya gelen KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Nebi Doğan, Kayseri sanayisinin üretim ve ihracattaki konumuna vurgu yaparak şehrin Türkiye ekonomisine katkılarını anlattı. Doğan, Kayseri'nin girişimci ruhu, güçlü üretim altyapısı ve ihracat kültürüyle uluslararası pazarlarda daha fazla pay alma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Ticaret müşavirlerinin tecrübelerini paylaşmasının firmalar için önemli bir kazanım olduğunu belirten Doğan, etkinliğin şehrin ihracat vizyonuna değer kattığını ifade etti. Doğan; programa katılarak bilgi ve deneyimlerini Kayserili sanayicilerle paylaşan Ticaret Bakanlığı heyetine teşekkür etti. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Doğan, ihracatçıların uluslararası pazarlarda daha güçlü yer almalarını destekleyen bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin önemini vurguladı. Ardından KAYSO Genel Sekreteri İsmail Tartuk, Kayseri ekonomisi, üretim kapasitesi, ihracat yapısı ve öne çıkan sektörlere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Sunum ve değerlendirmelerin ardından ticaret müşavirleri ile Kayserili firmalar birebir görüşmelere geçti. İş dünyası temsilcileri, hedef pazarlara yönelik güncel bilgiler ve saha tecrübeleri ışığında ülkelerdeki ticaret fırsatları, pazar dinamikleri ve ihracat süreçlerine ilişkin doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu.

60'dan fazla sanayicinin katılımı ile gerçekleşen bire bir görüşmeler, Türkiye genelinde yapılan organizasyonlar içinde en yüksek katılımla gerçekleştirilen program olma özelliğini taşıyor. - KAYSERİ