Doğa Koleji, Atatürk'ü Anmak İçin Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Doğa Koleji, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kolej'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 102. yılı ve Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Doğa Koleji, Türkiye genelindeki 100'ü aşkın kampüsünden binlerce öğrenci, öğretmen ve yöneticisiyle Atatürk'ü anmak ve onun ilke ve inkılaplarına bağlılığı göstermek amacıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyaret kapsamında Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nı, Etnografya Müzesi'ni ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezerek Atatürk'ün yaşamına, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ve dönemin tarihi mirasına yakından tanıklık etti.

Öğrenciler, Atatürk'ün kişisel eşyalarını, kitap koleksiyonunu ve fotoğraflarını inceledi.

Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'dan yürüyen Doğa Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulundu.

Tören, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.