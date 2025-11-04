Haberler

Denizli Model Fabrika, İşletmeler İçin Dijital Dönüşüm ve Verimlilikte Öncü Oluyor

Denizli Model Fabrika, İşletmeler İçin Dijital Dönüşüm ve Verimlilikte Öncü Oluyor
Denizli Sanayi Odası'nın öncülüğünde kurulan Denizli Model Fabrika, MAKSİAD iş birliğiyle düzenlenen ziyarette işletmelere verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında katkı sağlıyor. Ziyaret sırasında örnek uygulamalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Denizli Sanayi Odası'nın öncülüğünde hayata geçirilen ve işletmelere verimlilik, sürdürülebilirlik ile dijital dönüşüm alanlarında önemli katkılar sağlayan Denizli Model Fabrika, Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen bir ziyaret programına ev sahipliği yaptı.

Ziyarete, MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve MAKSİAD üyeleri katıldı. Program kapsamında, Model Fabrika'nın yürüttüğü faaliyetler yerinde incelendi ve işletmeler için örnek teşkil eden iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin, bölgede faaliyet gösteren işletmelere verimlilik artırımı, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim konularında farkındalık kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

"Model Fabrika, sanayimize önemli katkılar sunuyor"

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Denizli Model Fabrika, sanayicilerimize çağın gerektirdiği üretim teknikleri ve dijital dönüşüm konusunda yol gösterici bir rol üstleniyor. Üyelerimizle birlikte bu örnek tesisi yerinde inceleyerek, hem bilgi hem de deneyim paylaşımı fırsatı bulduk. İş birliği kültürünü güçlendiren bu tür çalışmaların, bölgemiz sanayisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Denizli Sanayi Odası Başkanımız Selim Kasapoğlu ile DSO 15. ve 17. Meslek Komitelerinin model fabrikanın Denizlili sanayicilerimize kazandırılması noktasında çok değerli katkıları oldu. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
