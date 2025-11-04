Haberler

Denizli İş İnsanları, Canton Fuarı'nda Çin Pazarıyla Yeni Ticaret Köprüleri Kurdu

Güncelleme:
Denizli Ticaret Odası üyesi 53 iş insanı, 31 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen Canton 2025 Sonbahar İthalat ve İhracat Fuarı'na katıldı. Fuarda Türk iş insanları, sektörleri ile ilgili iş görüşmeleri yaparak yeni ticaret fırsatları oluşturdu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyesi iş insanlarından oluşan 53 kişilik bir heyet, 31 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou şehrinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin Çin ile ticaretini belirleyen Canton 2025 Sonbahar Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na katıldı.

Her yıl 203 ülkeden 600 bin'i aşkın ziyaretçisiyle Uzak Doğu'nun en büyük ticaret platformlarından biri olan 138'inci Canton 2025 Sonbahar Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nı Türkiye'den her yıl 2.000'in üzerinde ihracatçı veya ithalatçı iş adamı ziyaret ediyor ve ticaret yapıyor. Fuarın ticaret hacmi ise 15 milyar doları buluyor. Bu yıl Denizli'den fuara katılan DTO'nun 53 kişilik Türk iş insanları heyetinde yer alan üyeleri yeni ürünler, son teknoloji makineler ile hizmetleri yerinde görüp inceleme imkanı buldular.

Türk iş insanları, fuarda sektörleri ile ilgili iş görüşmelerde bulundu

Fuarın bu yılki son etabı olan 3'üncü evresi kapsamında tekstil, ev tekstili ve konfeksiyon, ayakkabı, çanta, kamp ve spor ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ilaç, tıbbi cihazlar ve sağlık ürünleri, gıda ve içecek, oyuncak ve çocuk bebek ürünleri, ofis ve kırtasiye malzemeleri ile evcil hayvan ürünleri sergilendi. DTO'nun fuar heyetindeki Türk iş insanları, sektörleri ile ilgili ikili temaslarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Çin pazarıyla yeni ticaret köprüleri kuruldu

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, fuar organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmesinde, odalarına kayıtlı KOBİ'lerin ve üyelerinin işletmeleri ile büyüyüp gelişmeleri ve ihracatçı olmaları için özel bir çaba gösterdiklerine dikkat çekti. Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara toplu halde katılmayı da kapsayan bu çabalarının, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden sonra Türkiye'den Uzak Doğu'ya kadar uzandığını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Canton Fuarı'nda kurulan temasların, Denizli'mizin üretim gücünü küresel ölçekte daha görünür hale getirmesini ve Çin pazarıyla yeni ticaret köprülerinin kurulmasına katkı sağlamasını umuyoruz. Katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyoruz ve fuarda stant açan firmalarımıza da başarılı ve bol bağlantılı geçen güzel bir organizasyondan kazançla dönmelerini diliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

