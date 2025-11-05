Bafra'da Kızılırmak Üzerine Stratejik Köprü Projesi Devam Ediyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra ilçesinde Kızılırmak üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı süren ve tamamlandığında Bafra Sera ile Karma Organize Sanayi Bölgelerini ( Osb ) birbirine bağlayacak köprü inşaatında incelemelerde bulundu. Köprü, bölgedeki sanayi üretimini ve lojistik süreçleri kolaylaştırarak Bafra'nın ekonomik potansiyeline ivme kazandıracak.

Türkiye'nin tarım ve sanayi üretiminde öne çıkan ilçelerinden Bafra'da, Kızılırmak Nehri üzerindeki stratejik köprü projesi hızla ilerliyor. DSİ tarafından yürütülen ve toplam 651 milyon TL bedelli proje kapsamında 1 adet köprü, 4 bin 500 metre yatak tanzimi, çift taraflı harçlı pere ile harçlı kargir duvar imalatları sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sera ve Karma Osb'lerin Kolay yolu üzerinden doğrudan birbirine bağlanması hedefleniyor.

Vali Orhan Tavlı, çalışmaları yerinde incelediği ziyarette yaptığı açıklamada, köprünün bölgedeki üretim kapasitesi ve ulaşım düzenine katkı sağlayacağını vurguladı. Tavlı, "Köprü tamamlandığında Sera ve Karma Osb'ye giriş-çıkışlar Kolay yolu üzerinden yapılacak. Böylece her iki Osb'ye ulaşım hızlanacak, çevre mahalle yollarındaki trafik yükü önemli ölçüde azalacak. Bu proje sadece sanayi bölgelerimizin değil, Bafra'nın genel ulaşım altyapısının da güçlenmesini sağlayacak" dedi.

Vali Tavlı, projenin kısa sürede tamamlanarak bölge sanayisine kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Öngermeli prefabrik kirişli sistemle projelendirilen köprü, 221,5 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak. Taşıyıcı sistem kazıklı temel üzerine oturtulurken, zemin etütleri kapsamında 40 metre derinliğinde 4 adet (toplam 160 metre) sondaj yapıldı. Ayrıca 21,3 metre uzunluğunda 48 adet ve 26 metre uzunluğunda 84 adet olmak üzere toplam 132 fore kazık imalatı tamamlandı.

Proje kapsamında köprü dışında da önemli imalatlar tamamlanmış durumda. Sol sahilde 4 bin 200 metre, sağ sahilde 4 bin 300 metre şev taraması ve sedde imalatı, bin 800 metre yatak tanzimi, bin 550 metre harçlı kargir duvar temel betonu, bin 200 metre harçlı pere ve 2 bin 100 metre istifli topuk imalatı gerçekleştirildi.

İnceleme programında Vali Orhan Tavlı'ya; Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Karma OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç, Bafra TDİ Sera OSB Müdürü Hamit Bozer ve iş insanları eşlik etti. - SAMSUN